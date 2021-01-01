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एनएचएम भर्ती में गड़बड़झाला मामला:दूसरी कमेटी अगले सप्ताह सौंपेगी जांच रिपाेर्ट, भर्ती पर लटकी तलवार

पानीपतएक घंटा पहले
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत विभिन्न पदों पर 66 कर्मियों की नियुक्ति में हुआ गड़बड़झाला विभाग के लिए मुसीबत बन चुका है। दूसरी कमेटी जांच रिपाेर्ट अगले सप्ताह साैंप सकती है। अगर जांच रिपाेर्ट पहली कमेटी जैसी रही ताे भर्ती का रद्द हाेना तय है। फिर नए सिरे से पदाें पर भर्ती की जाएगी। एनएचएम हरियाणा निदेशक प्रभजोत सिंह ने करीब डेढ़ महीने पहले पदों को रद्द करने के आदेश दिए थे, लेकिन विभाग ने इसमें दोबारा जांच शुरू करा दी।

निदेशक ने बीती 22 जनवरी काे इस मामले में सिविल सर्जन से इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा था। जिसका जवाब सीएमओ ने भेज दिया है। बता दें कि पहली कमेटी में डीसी और सीटीएम ने मामले की जांच की रिपाेर्ट साैंपी थी। जिसमें गड़बड़झाला मिला था, और भर्ती काे रद्द करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन विभागीय अधिकारियाें ने दूसरी कमेटी एक बार फिर जांच के लिए बना दी। जाे अगले सप्ताह अपनी रिपाेर्ट साैंपेगी।

सभी काे दिए 20-20 अंक

शिकायतकर्ता, गांव हथवाला निवासी डाॅ. रणबीर की शिकायत थी कि भर्ती में चयन कमेटी ने सीएचसी-पीएचसी और जिला के अंकों को महत्व नहीं दिया। सभी को लोकल का महत्व देकर 20 अंक दिए। हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक यह गलत है। एनएचएम हरियाणा निदेशक ने जिला प्रशासन से जांच कराई थी।

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