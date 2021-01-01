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एसडीवीएम में सैलरी विवाद:166 शिक्षकों का धरना छठे दिन भी जारी, प्रबंधन ने बंद किया स्कूल का गेट, टॉयलेट पर लगाए ताले

पानीपतएक घंटा पहले
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पानीपत. एसडीवीएम स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते शिक्षक - Dainik Bhaskar
पानीपत. एसडीवीएम स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते शिक्षक
  • पूरा वेतन व एरियर की मांग पर अड़े शिक्षक

वेतन की मांग काे लेकर एसडीवीएम स्कूल के गेट पर 166 शिक्षकाें का धरना छठवें दिन भी जारी रहा। उधर स्कूल प्रबंधन ने बुधवार काे स्कूल का गेट बंद कर टाॅयलेट पर ताला लगा दिया। प्रिंसिपल सविता चाैधरी का कहना है कि छुट्टी चल रही है। इसलिए गेट व टाॅयलेट बंद किया गया है। शिक्षिका शकुंतला गर्ग व सतबिंदर विर्क ने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने 33 शिक्षकाें काे 3 महीने का वेतन नहीं दिया है।

बाकी पर भी शपथ पत्र पर साइन करने का दबाव बनाया जा रहा था। इसलिए 170 में 166 शिक्षक धरने पर बैठ गए हैं। डीसी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर मंगलवार काे डीईओ रमेश कुमार स्कूल में जांच के लिए पहुंचे थे। वह एक माह का वेतन दिलवाने की बात कहकर धरना खत्म करने को कह रहे थे। जबकि वह लोग वेतन के साथ एरियर भी मांग रहे हैं।

उन्होंने बताया कि बुधवार दाेपहर करीब एक बजे प्रिंसिपल ने स्कूल का गेट बंद करवा दिया है। अंदर बने दाेनाें टाॅयलेट पर ताला लगवा दिया है। सतबिंदर विर्क ने बताया कि धरने पर बैठी शिक्षिकाएं ही इन टाॅयलेट का प्रयाेग कर रही थीं। वह उनके लिए माेबाइल टाॅयलेट की व्यवस्था करेंगे।

बुधवार काे उन्हें सूचना मिली थी कि एसडी सोसायटी के करीब 30 सदस्य उन्हें समर्थन देने आ रहे हैं लेकिन सोसायटी के एक वरिष्ठ सदस्य हरिओम तायल की तबीयत बिगड़ जाने के कारण वह नहीं आ सके।

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