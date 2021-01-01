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पानीपत हाईवे पर लूट:चाकू की नोंक पर ट्रक डाइवर से 15 हजार लूटे, पुलिस को आता देख बाइक छोड़कर भागे बदमाश

पानीपत4 मिनट पहले
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सेक्टर-29 थाना क्षेत्र के सिवाह फ्लाईओवर के पास दिया वारदात को अंजाम। - Dainik Bhaskar
सेक्टर-29 थाना क्षेत्र के सिवाह फ्लाईओवर के पास दिया वारदात को अंजाम।
  • सेक्टर-29 थाना क्षेत्र के सिवाह फ्लाईओवर के पास दिया वारदात को अंजाम
  • पीड़ित ट्रक ड्राइवर बोला- पुलिस न आती तो चाकू मार देते बदमाश

किसान आंदोलन के कारण पानीपत हाईवे स्थित सिवाह फ्लाईओवर के पास रुके ट्रक चालक से तीन बदमाशों ने चाकू की नोंक पर 15 हजार रुपये लूट लिये। इसी बीच पुलिस की जीप पहुंची तो बदमाश चाकू और अपनी बाइक छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वह हाथ नहीं आये। पुलिस ने बदमाशों की बाइक और चाकू कब्जे में लिया है। पीड़ित ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

UP के जिला बस्ती निवासी मोहम्मद सलीम ने बताया कि वह ट्रक ड्राइवर है। सोमवार को करनाल से ट्रक में चावल लेकर इंदौर के लिए निकला था। पानीपत पहुंचने पर किसान आंदोलन के कारण उसे सिवाह फ्लाईओवर के पास हाईवे पर रोक लिया गया। हाईवे पर आगे-पीछे और भी ट्रक खड़े थे। रात करीब 3 बजे तीन युवक ट्रक की खिड़की खोलकर अंदर घुसे।

बदमाशों ने चाकू दिखाकर उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। बदमाशों ने उसका पर्स लूट लिया। पर्स में 15 हजार रुपए थे। इसी बीच पुलिस की जीप आती दिखाई दी। पुलिस की जीप देखकर बदमाश चाकू और अपनी बाइक मौके पर छोड़ भाग निकले। उसने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने बदमाशों की तलाश की, लेकिन वह भागने में सफल रहे। उधर, सेक्टर-29 थाना प्रभारी ने बताया कि बाइक की मदद से बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

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