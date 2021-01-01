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कार्रवाई:मोबाइल छीनने वाले दो गिरफ्तार, 7 फोन बरामद

पानीपत2 घंटे पहले
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मोबाइल छीनने वाले दो आरोपियों को चांदनी बाग थाना पुलिस ने शनिवार शाम को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जितेंद्र पुत्र जसवंत निवासी दुर्गा काॅलोनी और अरुण पुत्र गिरिराज निवासी हनुमान टीला शामली के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों ने 28 जनवरी को पुराना काला आंब रोड पर धूप सिंह नगर टी पॉइंट के पास शामली के अम्नेहेरा निवासी जनाब पुत्र दिलशाद का मोबाइल छीना था। जनाब पैदल बात करते हुए जा रहा था। तभी दोनों आराेपी मोबाइल छिनकर ले गए थे।

जनाब फिलहाल भारत नगर में किराए पर रह रहा है। उसकी शिकायत पर चांदनी बाग थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों से जनाब से छीना गया मोबाइल के अलावा छीने गए अन्य 6 और मोबाइल बरामद किए हैं।

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