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वायरस के फैलाव में पानीपत प्रदेश में चाैथे नंबर पर:ग्रामीण के मुकाबले शहरी लाेगाें की इम्युनिटी मजबूत, 36.77 प्रतिशत लाेगों काे काेराेना हाेकर गुजर चुका

पानीपतएक घंटा पहले
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  • पहले सर्वे में मात्र 5.5% महिलाएं थी संक्रमित
  • इस बार 21.2% महिलाएं काेराेना से खुद ठीक हुईं

जिले में हुए सीराे सर्वे-टू के अनुसार वायरस के फैलाव में पानीपत प्रदेश में चाैथे नंबर पर है। जिले में 23 फीसदी लाेगाें काे काेराेना हाेकर गुजर चुका है। ताे वहीं पानीपत के लाेग नियम ताेड़ने में भी सातवें नंबर पर हैं। सर्वे टीम जहां गई उनमें से 44 जगहाें पर साेशल डिस्टेंसिंग और 41 जगहाें पर लाेग मास्क ही नहीं पहन रहे थे। यानी नियमाें काे ताेड़ने में हम सातवें नंबर पर है।

इस सर्वे के अनुसार जिले की 14 लाख आबादी पर 23 प्रतिशत यानी 3 लाख 22 हजार लाेग काेराेना पाॅजिटिव हाे चुके हैं। ग्रामीणाें लाेगाें से ज्यादा शहरी लाेगाें की ढाई गुना ज्यादा इम्युनिटी मजबूत है। शहरी में 36.77 और ग्रामीण 14.2 प्रतिशत संक्रमित मिले हैं। यानी सबसे ज्यादा 2.52 लाख लाेग शहरी और ग्रामीण 98 हजार के करीब हैं। ये वाे लाेग हैं, जिनमें काेराेना हाेकर गुजर चुका है।

पिछले सर्वे में 5.5 प्रतिशत महिलाएं पाॅजिटिव मिली थीं। जबकि इस बार 21.2 प्रतिशत महिलाएं काेराेना से खुद ठीक हुई हैं। ये इस बार पुरुषाें से सिर्फ 4 प्रतिशत ही कम हैं। नाेडल अधिकारी डाॅ. ललित वर्मा ने बताया कि पिछले सर्वेे में 7.4 लाेग पाॅजिटिव मिले थे। जबकि इस बार 23 फीसदी रेट आया है। इस बार 726 सैंपल लिए गए थे। इनमें 559 लाेग नाॅन रिएक्टिव मिले हैं, जबकि 167 लाेग रिएक्टिव मिले हैं। यानी इन 167 लाेगाें में काेराेना हाेकर जा चुका है।

सबसे कम पाॅजिटिव हथवाला व थिराना में मिले

सर्वे के अनुसार सबसे कम पाॅजिटिव हथवाला गांव में व थिराना गांव में मिले हैं। वहां से 36-36 सैंपल लिए गए। उनमें हथवाला से पुरुष व थिराना से महिला पाॅजिटिव मिली हैं। जबकि शहरी एरिया में सबसे ज्यादा यूपीएचसी राजीव काॅलाेनी में 72 सैंपलाें में से 34 लाेग पाॅजिटिव मिले हैं। इसमें 10 पुरुष और 24 महिलाएं शामिल हैं। बस्ती और अर्बन उग्राखेड़ी शामिल है।

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