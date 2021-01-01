पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

15 से दूसरे चरण की तैयारी शुरू:आज 16 सेंटरों पर वैक्सीनेशन, नेट बंद होने से वर्करों को नहीं मिले मैसेज

पानीपतएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • सिविल अस्पताल सहित 16 सेंटराें पर 1332 फ्रंटलाइन वर्कराें काे टीका लगाने का लक्ष्य रखा

जिले में 5 दिनाें(शनिवार से बुधवार) के बाद आज सिविल अस्पताल सहित 16 सेंटराें पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। इन 16 सेंटराें पर 1332 पंजीकृत फ्रंटलाइन वर्कराें काे टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इंटरनेट सेवा बंद हाेने के कारण 1332 में से 400 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कराें के पास माेबाइल संदेश नहीं पहुंचा है।

नाेडल अधिकारी डाॅ. मनीष पाशी ने बताया कि इन 16 सेंटराें पर सिर्फ पंजीकृत फ्रंटलाइन वर्कराें काे ही टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा अन्य लाेग बेवजह न पहुंचे। वहीं लिन हेल्थ वर्कराें के पास संदेश नहीं आया है वाे वर्कर अपने नजदीकी सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकता है।

जिनके पास माेबाइल पर मैसेज पहुंच गया है वाे तय सेंटर पर तय समय पर टीका लगवा ले। सीएमओं डाॅ. संतलाल वर्मा और नाेडल अधिकारी डाॅ. मनीष पाशी ने फ्रंटलाइन वर्कराें से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे डरे नहीं, क्याेंकि अब तक जिन वर्कराें काे टीका लगा है, वाे सब पूरी तरह से ठीक हैं। वहीं राेजाना काम भी कर रहे हैं।

1200 फ्रंटलाइन वर्कराें का डाटा मिला

सीएमओ डाॅ. संतलाल वर्मा ने बताया कि कुछ प्राइवेट अस्पतालाें में अपना पूरा डाटा नहीं दिया। अब करीब 1200 फ्रंटलाइन वर्कर का डाटा और जाेड़ा गया है। जिनकाे वैक्सीन लगनी है। अब तक 3 हजार 265 हेल्थ वर्कराें काे टीका लग चुका है।

जबकि 5880 काे लगाने का लक्ष्य रखा था। गुरुवार काे 1332 का लक्ष्य रखा है। 6660 हेल्थ वर्कराें की सूची में अब 1200 नए वर्कराें काे भी जाेड़े ताे 7800 से ज्यादा का डाटा अब तक हमारे पास आ गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser