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पानीपत में दोस्ती का क्तल:11वीं के छात्र ने शराबी दोस्तों का साथ छोड़ा तो उतार दिया मौत के घाट, शव पेट्रोल से जला दफनाया

पानीपत26 मिनट पहले
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छात्र सुहैल का फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
छात्र सुहैल का फाइल फोटो।
  • ​​​​​किला थाना क्षेत्र की राजीव कॉलोनी स्थित छात्र के घर पर ही दिया वारदात को अंजाम
  • CCTV से खुला राज, दो दोस्त गिरफ्तार, निशानदेही पर पुलिस ने शव किया बरामद

किला थाना क्षेत्र की राजीव कॉलोनी निवासी 11वीं के छात्र ने शराबी दोस्तों के साथ उठना-बैठना छोड़ा तो रंजिश में दो दोस्तों ने उसी के घर में उसकी हत्या कर दी। वारदात के समय छात्र घर पर अकेला था। परिजनों के शादी से वापस लौटने पर छात्र नहीं मिला तो उन्होंने आसपास के CCTV कैमरे खंगाले। जिससे छात्र की हत्या का राज खुला। पुलिस ने दोनों दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करना स्वीकार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बरसत रोड से अधजला शव बरामद किया है।

विलाप करते छात्र सुहैल के परिजन।
विलाप करते छात्र सुहैल के परिजन।

मृतक छात्र के मौसेरे भाई सद्दाम ने बताया कि उनके मौसा मजीद अंसारी बीते 30 साल से अपने परिवार के साथ राजीव कॉलोनी में रहते हैं और टेलर हैं। मजीद 20 जनवरी को अपनी पत्नी, छोटे बेटे व बेटी के साथ बिहार के शैखपुरा में अपने मूल गांव एक रिश्तेदार की शादी में गए थे। घर पर उनका 18 वर्षीय बड़ा बेटा सुहैल अकेला था। सुहैल ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा पास की थी। मजीद परिवार समेत 26 जनवरी को वापस पानीपत लौटे तो सुहैल नहीं मिला। सुहैल के कमरे में खून के निशान लगे थे, उसकी बाइक भी गायब थी। जिससे परिजनों को अनहोनी का शक हुआ। परिजनों ने आसपास के CCTV कैमरे देखे तो 23 जनवरी की रात को सुहैल के वार्ड-11 निवासी दोस्त सुहैल, गौतम और समीर घर के आसपास दिखे। इसके बाद रात 3 बजे सुहैल और गौतम 15 फिट लंबी सीढ़ी लेकर घर के पास पहुंचे। सीढ़ी लगाकर दोनों ने बालकनी ने घर में प्रवेश लिया और सीढ़ी ऊपर खींच ली।

करीब 2 घंटे बाद सुहैल और गौतम मृतक सुहैल की KTM बाइक पर उसे बीच में बैठाकर निकले। दोनों ने बैग भी ले रखे थे। परिजनों ने किला पुलिस को फुटेज दिखाते हुए अपने बेटे की हत्या की बात बताई। पुलिस ने सुहैल और गौतम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जिसमें आरोपियों ने सुहैल की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने हत्यारों की निशानदेही पर बरसत रोड स्थित पुलिया के पास से सहुैल का अधजला शव बरामद किया है। दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। रैकी में साथ तीसरा आरोपी अभी फरार है।

भ्रमित करने को बैग में कपड़े भरे, शिनाख्त मिटाने को जलाया शव

पुलिस की गिरफ्त में हत्यारा सुहैल और गौतम।
पुलिस की गिरफ्त में हत्यारा सुहैल और गौतम।

हत्यारे दोस्तों ने सुहैल के परिजनों को भ्रमित करने के लिए बैग में उसके कपड़े भर लिये। ताकि परिजनों को लगे कि सुहैल कहीं घूमने गया है। इसके बाद उसी की KTM बाइक से शव को बरसत रोड ले गए। जहां उसी की बाइक से पेट्रोल निकालकर शिनाख्त मिटाने को शव जला दिया, लेकिन CCTV ने सभी राज खोल दिए।

जेल जाने के बाद तोड़ दी थी दोस्ती
सद्दाम ने बताया कि आरोपी सुहैल के दादा पूर्व प्रधान रह चुके हैं। करीब 4 महीने पहले आरोपी सुहैल हत्या के प्रयास के मामले में जेल जा चुका है। आरोपी सुहैल और गौतम शराब पीते हैं। इसी कारण 4 महीने से छात्र सुहैल ने दोनों के साथ बैठना छोड़ दिया था। जिस कारण दोनों उससे रंजिश रखने लगे।

घर से कैश और गहने भी गायब मिले
मजीद थोड़ी-थोड़ी करके अपने मूल गांव की जमीन बेच रहे हैं। वह पूरी तरह से पानीपत में सैटल हो चुके हैं। सद्दाम ने बताया कि घर में कैश और गहने भी थे, जो गायब मिले है।

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