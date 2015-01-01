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विवाद:हाली कॉलोनी में पत्नी से मारपीट, बात करने गए पति पर चाकू से किया हमला

पानीपतएक घंटा पहले
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फाइल फोटो।

हाली कॉलोनी में पत्नी से मारपीट करने के बाद आरोपियों से बातचीत करने गए पति पर चाकू से हमला हो गया। साथ ही जमकर पीटा। पेट व कमर पर चाकू मारे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हाली काॅलाेनी निवासी अजहरुदीन पुत्र मोहम्मद फैयाज ने कहा कि वह मजदूरी करता है। 9 नवंबर काे वह मजदूरी पर गया था।

कॉलोनी के सलमान उर्फ बर्फी, इमरान व कादिर उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की। जब वह घर पहुंचा तो पत्नी ने उसको घटना की जानकारी दी। तब अजहरुदीन बात करने गया तो सलमान ने चाकू से पेट और कमर पर वार कर दिए। इमरान व कादिर ने उसे पकड़कर लात-घूसे मारे। तब वह अपनी जान बचाने के लिए मौका से भागा तब आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। थोड़ी दूर जाते ही वह बेहोश हो गया।

बहन से मिलने जा रहे भाई की सड़क हादसे में मौत

थर्मल गांव के पास ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई वह अपनी बहन से मिलने जा रहा था। गुरुवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया मामले में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आदमी गांव निवासी 35 वर्षीय बीरमपाल पुत्र मुंशी मेहनत मजदूरी करता था। उसके बड़े भाई सतपाल और पूर्व सरपंच रोशन लाल ने बताया कि बुधवार को बीरमपाल अपनी बहन पिंकी से मिलने के लिए सफीदों जा रहा था। रास्ते में थर्मल गांव के पास एक ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह घायल हो गया उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टर ने बीरमपाल को मृत घोषित कर दिया।

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