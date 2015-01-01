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गाेवंश मुक्त सड़क बनाने को बन रही योजना:गाेचरान भूमि की स्थिति जानने के लिए गाेसेवा आयोग ने मांगी रिपोर्ट

सफीदों19 मिनट पहले
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गाेवंश मुक्त सड़क बनाने को गाेसेवा आयोग योजना बना रहा है। इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों से उनके यहां गाेचरान भूमि की स्थिति जानने के लिए रिपोर्ट मांगी गई है। हरियाणा में करीब 70 हजार एकड़ भूमि गाेचरान की है। इसमें कुछ भूमि पर खेती हो रही है, कुछ खाली पड़ी है ताे कुछ लोग अन्य कार्यों में प्रयोग में ला रहे हैं। यह बात गाेसेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत 1 दिसंबर से सड़काें को गाेवंश मुक्त बनाने के लिए प्रदेशभर में अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत बेसहारा गाेवंश को गाेशालाओं, नंदीशालाओं व गाेसेवा केंद्रों में उनकी क्षमता के अनुसार भेजा जाएगा। अभियान के तहत एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर पर फोन करके बेसहारा गाेवंश की सूचना दे सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की सड़काें पर करीब 32 हजार गाेवंश हैं। इनके रखरखाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक-दो एकड़ भूमि पर ग्रामीण गोसेवा केंद्र खोले जाने की भी योजना पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि देसी नस्ल का ऐसा सीमन तैयार किया गया है जिससे 85 प्रतिशत बछड़ियां पैदा होना संभावित है। यह सीमन की लागत 1200 रुपए है लेकिन इसको सरकार द्वारा अनुदान देकर केवल 200 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है।

दिवाली पर मिलेंगे गोबर के गणेश, लक्ष्मी और दीये
आयोग के चेयरमैन गर्ग ने कहा कि गाेशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ गाेवंश के उत्पाद को बढ़ावे पर जोर दिया जा रहा है। इस बार प्रदेश में दिवाली लोगों के लिए विशेष रहेगी। लोगों को गोबर से बने दीए, गणेश और लक्ष्मी के चित्र व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पर्यावरण में भी शुद्धता आएगी और गाेशालाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी।

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