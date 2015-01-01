पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:सांसद ग्राम योजना के तहत पाजू कलां को बनाया जाएगा आदर्श गांव

सफीदों2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पाजू कलां को सांसद ग्राम विकास योजना के तहत आदर्श ग्राम बनाने के लिए गुरुवार को गांव की चौपाल में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता एसडीएम मंदीप कुमार ने की। बैठक में तहसीलदार रामपाल शर्मा, ग्राम के सरपंच पवन मान सहित सभी विभागों के अधिकारीयों ने हिस्सा लिया। एसडीएम मंदीप कुमार ने बताया कि सांसद ग्राम विकास योजना के लिए सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ने गांव पाजू कलां का चयन किया है।

पाजू कलां को आदर्श गांव बनाने के लिए सांसद निधि के साथ-साथ सभी विभागों के समन्वय से गांव में विकास कार्य किये जाएंगे। एसडीएम ने ग्रामीणों से गांव की समस्याओं के बारे में पूछा और अधिकारियाें से समस्याओं के समाधान करवाने के बारे में कहा। सरपंच पवन मान ने बताया कि गांव की सबसे बड़ी समस्या गंदे पानी की निकासी है।

एसडीएम ने गांव के गंदे पानी को गांव रामपुरा में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ जोड़ने का सुझाव दिया। उन्हाेंने कहा कि जब तक निकासी का समाधान नहीं होता तब तक गांव में मनरेगा के तहत दो तालाब खुदवाएं जाएं, जहां गंदे पानी की निकासी की जाए। सरपंच ने बताया कि कई बार सर्वे होने बाद में गरीबों के मकान अभी तक नहीं बने हैं, जिस पर एसडीएमने कहा कि दाेबारा सर्वे करवाकर जरूरतमंद लोगों के मकान अवश्य बनाएं जाएंगे। ग्रामीणों ने पाराशर तीर्थ के जीर्णोद्धार करने की मांग उठाई। एसडीएम ने तीर्थ का दौरा किया और कहा कि पाराशर तीर्थ को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में शामिल करवा कर जल्द तीर्थ का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें