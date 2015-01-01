पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

5वें कबड्डी कप का शुभारंभ:महिला नेशनल स्टाइल कबड्डी में मोर माजरा ने नोएडा को हराया

सफीदोंएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

तीन दिवसीय ओपन नेशनल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ सोनीपत लोकसभा सांसद रमेश कौशिक ने किया। साथ ही अवसर पर हरियाणवी कलाकार महावीर गुड्डू एंड पार्टी द्वारा दर्शकों का मनोरंजन भी करवाया गया। प्रतियोगिता में लड़कियों का पहला मैच करनाल जिले गांव मोर माजरा व नोएडा के बीच खेला गया। इसमें मोर माजरा की टीम ने 44-20 के आंकड़े में नोएडा की टीम को हराया।

वहीं दूसरा मैच लिजवाना व कसाण गांव की टीमों के बीच हुआ। जिसमें लिजवाना की टीम ने 33-19 के आंकड़े में कसाण गांव की टीम को हराया। इस अवसर पर सांसद ने 5 लाख रुपए सोसायटी को देने की घोषणा की, ताकि सोसायटी इस तरह से खिलाडिय़ों के प्रतियोगिता करवाती रहे और हमारे प्रदेश की लड़कियां व लड़के मेडल जीतकर हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करते रहे।

सोसायटी संचालक व खेल प्रकोष्ठ भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कोच प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में महिला व पुरुषों के अलग-अलग प्रथम इनाम 51 हजार, द्वितीय 31 हजार, तीसरा 21 हजार व चौथा इनाम 11 हजार रुपए रखा गया है। इस प्रतियोगिता में 25 लड़कियों की टीमों व 55 लड़कों की टीमें भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि इस ओपन प्रतियोगिता को किसी भी ग्राम पंचायत के खिलाड़ी भाग ले सकते है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष अमरपाल राणा, जवाहर सैनी, सुरेश कौशिक, सरपंच सुशील सागवान, प्रेम चंद कोच, ब्लाक समिति सदस्य संजय कुमार मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें