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अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई:ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एटीपी की मौजूदगी में 18 डीपीसी, कच्चे-पक्के रास्ते पर चलाया पीला पंजा

समालखाएक घंटा पहले
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पुलिस की मौजूदगी में कच्चे रास्ते को तोड़ती जेसीबी ।

समालखा में गुरुवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं समालखा सब डिविजन के एसडीओ वतन सेढा की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 डीपीसी, कच्चे-पक्के रास्ते को जिला नगर योजनाकार विभाग के एटीपी सतीश कुमार की मौजूदगी में तोड़ा गया। जिला नगर योजनाकार विभाग गुरुवार दोपहर करीब एक बजे भारी पुलिस बल और जेसीबी के साथ समालखा और पावटी गांव के रकबे में रिवन्यू की जमीन पर अवैध कब्जों को गिराने पहुंचे।

एटीपी ने बताया कि पावटी गांव में अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। इसके चलते गुरुवार को पावटी गांव के रकबे में 18 डीपीसी, कच्चे पक्के रास्ते निर्माणाधीन मंदिर को गिराया गया है। जिनके ऊपर विभाग की तरफ से 2019 में समालखा थाने में केस दर्ज कराया गया था और सभी को नोटिस भी जारी किया गया था। उन्होंने कहा अवैध कब्जेधारियों पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

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