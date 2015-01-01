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कार्रवाई का आदेश:एएसपी ने रेलवे रोड का किया निरीक्षण, अतिक्रमण करने वालों के चालान काटने के दिए निर्देश

समालखाएक घंटा पहले
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समालखा. रेलवे रोड का निरीक्षण करतीं एएसपी पूजा वशिष्ठ ।

एएसपी ने रेलवे रोड का किया एएसपी पूजा वशिष्ठ ने दीपावली त्योहार के चलते शहर की सुरक्षा व्यवस्था व बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने ने दुकानदारों द्वारा किए हुए अतिक्रमण और अवैध वाहन पार्किंग को लेकर चौकी पुलिस व ट्रैफिक पुलिस को वाहनों के चालान काटने को कहा। बता दें समालखा शहर में रेलवे रोड ही मुख्य बाजार है। जिसपर दिनभर दुकानदारों द्वारा किया हुआ अतिक्रमण और उसके आगे वाहनों के खड़ा होने से जाम जैसी स्थिति बनी रहती है।

रेलवे रोड पर वाहनों के खड़ा होने से रहती है जाम की स्थिति। लोग सड़कों पर वाहन खड़ा करके कई-कई घंटे खरीदारी में लगे रहते हैं। जिसके कारण राहगीरों को भी आने जाने में परेशानी होती है। गुरुवार को एएसपी पूजा वशिष्ठ ने दुकानों के रखे समान को हटवाया। शहर में बेसहारा पशुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हर रोज कोई न कोई इन का शिकार हो रहे है। एसडीएम विजेंद्र हुड्डा ने बताया शहर में दो गाेशाला है। दोनों में क्षमता से ज्यादा पशु है। फिलहाल नगरपालिका को बोलकर बजार में घूम रहे बेसहारा पशुओं को बाहर निकाला जाएगा।

इनहॉन्समेंट री-कैलकुलेशन की स्वीकृति न मिलने पर सेक्टर वासियों ने जताया रोष

इनहॉन्समेंट की री-कैलकुलेशन की स्वीकृति न मिलने पर सेक्टरवासियों में रोष बढ़ता जा रहा है। हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर्स कॉन्फेडरेशन के जिला संयोजक बलजीत सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जब भी कोई चुनाव पास आता है तो इनहांसमेंट की री-कैलकुलेशन कराने का वादा करती है। चुनाव हो जाने के बाद सरकार भूल जाती है।

सेक्टर वासियों में इस रवैये से काफी रोष फैल गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने इनहांसमेंट पर ब्याज लगाने की कोशिश की तो सेक्टर वासी एक भी रुपए सरकार को नहीं देंगे। वह रुपए पॉलिसी के हिसाब से देने के लिए तैयार हैं। बताया कि जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जाएगा।

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