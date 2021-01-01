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किसानों का समर्थन:बिहोली गांव से दर्जनों किसान आंदोलन के लिए रवाना

समालखा2 घंटे पहले
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समालखा. बिहाेली सहित समालखा के कई गांवाें से किसान बाॅर्डर पर पहुंचे। - Dainik Bhaskar
समालखा. बिहाेली सहित समालखा के कई गांवाें से किसान बाॅर्डर पर पहुंचे।

बिहोली गांव से रविवार को किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दर्जनों किसान दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में सोनू मालपुर की अध्यक्षता में दिल्ली रवाना हुए। सोनू मालपुर ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और मुझे पता है कि कैसे दिन-रात किसान घर से दूर होकर खेती करता है। गर्मी हो या ठंड किसान लोगों के लिए दिन-रात मेहनत करता है। सरकार को किसान हित की बात करनी चाहिए। इसमें सरकार का और किसानों का दोनों का हित है। जिसके चलते रविवार को बिहोली गांव में सोनू मालपुर ने ग्रामीणों से दिल्ली पहुंचकर किसानों का साथ देने की अपील की।

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