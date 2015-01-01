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प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान:सांडों की लड़ाई में पूर्व पार्षद घायल, लोग बोले- बेसहारा पशुओं से हो रहे हादसे

समालखाएक घंटा पहले
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शहर में सांडों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जिसका नजारा रेलवे रोड पर गुरुवार शाम देखने को मिला। जानकारी देते हुए जॉनी, गौरव, विक्की, राजेश आदि ने बताया गुरुवार शाम रेलवे रोड पर दो बेसहारा सांड आपस में लड़ पड़े। लड़ते-लड़ते लोगों को अपनी चपेट में ले लिया।

जिससे मॉडल टाउन वासी पूर्व पार्षद कुलभूषण अरोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए। रेलवे रोड वासियों ने बताया कि बेसहारा पशु आपस में आए दिन गलियों में लड़ते दिखाई देते हैं। कई बार गली में खड़ी गाड़ियों में टक्कर मारकर नुकसान पहुंचा चुके हैं। उन्होंने ने कहा आए दिन सांडों की आपसी लड़ाई में लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं लेकिन प्रशासन की ओर से आज तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। शहरवासियों ने कहा कि शहर में प्रतिदिन बेसहारा पशुओंं के कारण हादसे हो रहे हैं। कई बार तो बेसहारा पशुओं के कारण वाहन चालक भी चोटिल हो चुके हैं, और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

लोगों ने कहा कि प्रशासन को इस समस्या का समाधान करना चाहिए। प्रशासन की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। जिसको लेकर लोगों में प्रशासन के प्रति भारी रोष पनप रहा है। महिलाओं व बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यहां तक कि बच्चे गली मोहल्ले में खेलने से भी कतराने लगे है। शहर के गली मोहल्ले व चौक चौराहों पर आए दिन सांडों की आपसी लड़ाई में लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। एसडीएम बिजेंद्र हुड्डा ने कहा कि शहर में बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए जल्द अभियान चलाया जाएगा। ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके।

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