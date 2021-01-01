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डेवलपमेंट:उचाना कलां में दक्षिण बाईपास निर्माण के लिए कार्रवाई तेज, किसानों की अधिग्रहीत जमीन का जल्द मिलेगा मुआवजा

उचाना4 घंटे पहले
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उचाना. हाईवे से उचाना कलां अंडरपास की तरफ जाने वाली सड़क जहां से फोरलेन रोड बनेगा। फोटो | भास्कर - Dainik Bhaskar
उचाना. हाईवे से उचाना कलां अंडरपास की तरफ जाने वाली सड़क जहां से फोरलेन रोड बनेगा। फोटो | भास्कर
  • पीडब्ल्यूडी करवाएगा निर्माण
  • बाईपास के लिए अधिग्रहीत की गई है 22 एकड़ जमीन, 88 फीट की चौड़ाई का फोरलेन और रेलवे ओवरब्रिज भी बनेगा

जिस बाईपास की मांग वर्षों से लोग करते आ रहे हैं वो अब पूरा होने वाला है। पीडब्ल्यूडी ने नेशनल हाईवे से उचाना कलां गांव के रेलवे अंडरपास को जाने वाले बाईपास और आरओबी निर्माण को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। जमीन एक्वायर को लेकर रेट अप्रूव हो चुके हैं। जिन किसानों की जमीन इस निर्माण में आएगी उनके बैंक खाते नंबर मांगें जा रहे हैं ताकि उनके खातों में राशि डाली जा सके।

इसके बाद बाईपास निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। 12 सितंबर 2019 को उपमंडल कार्यालय परिसर में तत्कालीन विधायक प्रेमलता की मौजूदगी में सीएम मनोहर लाल ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से बाईपास निर्माण का शिलान्यास किया था। 22 एकड़ जमीन में बनने वाले इस बाईपास की चौड़ाई 88 फीट होगी। पीडब्ल्यूडी द्वारा इसका निर्माण करवाया जाएगा। यहां पर रेलवे लाइन पर आरओबी का निर्माण भी होगा।

57 करोड़ की राशि से बनेगा फोरलेन बाईपास

नेशनल हाईवे से उचाना कलां तक बनने वाले फोरलेन बाईपास व आरओबी के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। किसानों की जमीन एक्वायर की कार्रवाई पूरी होने के बाद विभाग इसके निर्माण के लिए टेंडर लगाएगा। यहां पर फोरलेन बाईपास, आरओबी का निर्माण होने के बाद वाहन चालकों को जाम से छुटकारा मिलेगा। इससे नारनौंद, बरवाला से आने-जाने वाले वाहन चालकों का सबसे अधिक फायदा होगा।

17 महीने पहले सीएम ने किया था शिलान्यास

^राजेश श्योकंद, देवा सिंह, सूरजमल, सज्जन ने कहा कि इस बाईपास निर्माण मांग आज से नहीं बल्कि वर्षों से की जाती रही है ताकि जाम से वाहन चालकों को छुटकारा मिले। बाईपास के निर्माण से शहर का विकास को भी तेजी मिलती है।

अब बाईपास निर्माण को लेकर प्रशासन द्वारा कार्रवाई में तेजी लाई गई है। उचाना कलां के फोरलेन बाईपास, आरओबी निर्माण को लेकर रेट अप्रूव हो चुके हैं। 57 करोड़ रुपए की राशि इसके निर्माण पर खर्च होगी। -लोकेश डागर, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, नरवाना।

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