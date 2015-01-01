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हादसे का डर:अंडरपास की तरफ जाने वाली सड़क पर खड़े खंभे से हादसे की आशंका

उचानाएक घंटा पहले
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अंडरपास को जाने वाली सड़क पर बिजली लाइन के खंभे।
  • एक्सईएन ने कहा- खंभे हटाने के लिए बिजली निगम को लिखा गया है

जय मां अन्न पूर्णा मंदिर से आगे उचाना कलां के अंडरपास की तरफ जाने वाली सड़क की शुरुआत पर बिजली की लाइन के खंभे होने के चलते वाहन चालकों का हादसा होने का डर बना हुआ है। सर्दी के मौसम में कोहरा होने पर यहां हादसा होने का डर सबसे अधिक होगा, क्योंकि कोहरे में दिखाई न देने पर यहां से आने-जाने वाले वाहनों की संख्या अधिक होने पर दुर्घटना होने का डर बना रहेगा। लितानी रोड पर रेलवे फाटक ट्रेनों के आवागमन के चलते बंद होने से जाम से बचने के लिए अब वाहन चालक अंडरपास से होकर ही आ जा रहे हैं।

वाहन चालक दयानंद, धर्र्मबीर, नरेंद्र, मनोज ने कहा कि उचाना कलां अंडरपास बनने के बाद यहां पर पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का निर्माण उचाना कलां के भौंगरा रोड तक किया हुआ है। यहां से लाइन पार जो गांव है, वहां के अधिकांश वाहन चालक अब यहां से सफर कर रहे है। लितानी रोड फाटक पर जाम से बचने के लिए वाहन चालक यहां से आते-जाते हैं।

यहां पर जो बिजली की लाइन के खंभें हैं, वो सड़क पर है, जिससे हादसा होने का डर वाहन चालकों को बना हुआ है। सर्दी के मौसम में जब कोहरा होगा तो यहां कुछ दिखाई नहीं देगा ऐसे में हादसा होने का डर सबसे अधिक होगा। कोहरा शुरू होने से पहले यहां जो बिजली लाइन के खंभे हैं, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि हादसा न हो। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सईएन लोकेश डागर ने कहा कि बिजली की लाइन के खंभे हटाने के लिए बिजली निगम को लिखा गया है।

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