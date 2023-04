Hindi News

फरीदाबाद में C-20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन: CM बोले- WHO के मानकों के तहत 15 हजार डॉक्टर कम; हर जिले में खोलेंगे मेडिकल कॉलेज

परियोजनाओं का शुभारंभ करते सीएम।

हरियाणा के फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार प्रदेश में करीब 15 हजार डॉक्टरों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। आने वाले समय में हरियाणा में डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

इसके अलावा राज्य सरकार होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक पद्धति को भी बढ़ावा दे रही है। क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये पद्धतियां भी जरूरी हैं। सरकार का प्रयास है कि समाज के हर व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाए। इसके लिए सरकार प्रदेशभर में वेलनेस सेंटर, पार्क और व्यायामशाला बनाने का काम कर रही है।

मुख्यमंत्री यहां सेक्टर-88 स्थित अमृता अस्पताल में सिविल 20 (C-20) के एकीकृत समग्र स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कर और अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन उद्घाटन कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।

1 हजार की आबादी पर एक डॉक्टर चाहिए

मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हरियाणा की कुल आबादी 2.80 करोड़ है। ऐसे में प्रदेश को 28000 डॉक्टर चाहिए, लेकिन अभी यहां करीब 6000 सरकारी व 7000 निजी अस्पतालों में डॉक्टर कार्यरत हैं। इस प्रकार हमारे पास आधे से भी कम डॉक्टर हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल रही है।

700 वेलनेस सेंटर खोलने पर तेजी से काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को स्वस्थ रखना सरकार की जिम्मेदारी है। हरियाणा सरकार ने एक निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इस वेलनेस सेंटर के माध्यम से लोगों को बीमारी होने से पहले स्वस्थ रहने के टिप्स दिए जाएंगे।

पहले चरण में 700 वेलनेस सेंटर बनाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा 2-2 एकड़ जमीन पर 1000 गांवों में पार्क और योग व्यायामशाला बनाई जा रही हैं।

योग व आयुर्वेद अपनाने की नसीहत

मनोहर लाल ने कहा कि हमें 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा और स्वाभिमान के सिद्धांत पर काम करते हुए भूटान देश की तरह हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना होगा। इसी से संतुष्टि का भाव मिलता है। शरीर को सदैव निरोगी व स्वस्थ रखने पर ध्यान देना होगा। इसके लिए योग, आयुर्वेद व बेहतर दिनचर्या का अनुपालन करना जरूरी है।

जब हम स्वस्थ्य रहेंगे तो तनाव नहीं होगा। तनाव नहीं होगा तो डायबिटिक व ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां नहीं होंगी। यूं कहें कि स्वस्थ्य रखने के लिए अपने शरीर को योग से जोड़ना होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयेाग से कुरुक्षेत्र में करीब ढाई सौ करोड़ की लागत से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाया जा रहा है।

ठीक हुई हैं फरीदाबाद की स्वस्थ्य सेवाएं

मुख्यमंत्री ने अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन का उद्घाटन करते हुए बताया कि इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें होंगी। इसके बनने से फरीदाबाद में 3 मेडिकल कॉलेज (ESI, अटल विहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज छांयसा और अब अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन) हो गए हैं, इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

संयुक्त कॉलेज बनवाने को केंद्र से मांगी अनुमति

उन्होंने कहा कि राज्य में आयुर्वेद व एलोपैथी का संयुक्त कॉलेज बनवाने की अनुमति केंद्र से मांगी है। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने डिजिटल शिक्षा फॉर एडवांस्ड क्लिनिकल कैपेसिटी लर्निंग (दिशा) और WE ARE WITH YOU (हम आपके साथ हैं) नामक दो नए प्लेटफार्म भी जारी किए। इसके साथ ही 1200 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ मां आनंद अमृतामई ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी किया।

WHO के महानिदेशक ने वर्चुअली किया संबोधित

सेमिनार को WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने प्रतिनिधियों को वर्चुअली संबोधित किया। अर्जेंटीना, रवांडा और मलावी जैसे देशों के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, C-20 के वर्किंग ग्रुप इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ की कोर्डिनेटर अमृता अस्पताल की डॉ. प्रिया नायर, केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के अलावा अन्य लोग मौजूद थे।