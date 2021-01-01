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खुडाना डाकघर की व्यवस्था चरमराई:पोस्टमास्टर का ट्रांसफर होने से पेंशन के लिए भटकने को मजबूर दिव्यांग व बजुर्ग

आकोदा2 घंटे पहले
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खुडाना पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े होकर रोष प्रकट करते उपभोक्ता। - Dainik Bhaskar
खुडाना पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े होकर रोष प्रकट करते उपभोक्ता।
  • जल्द से जल्द कर्मचारी नियुक्त करने की मांग

डाकघर खुडाना के पोस्ट मास्टर का ट्रांसफर होने से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि डाकघर के पोस्ट मास्टर का ट्रांसफर दिसंबर में हुआ था। जिससे बुजुर्ग लोगों को जनवरी की पेंशन नहीं मिल पाई। बता दें कि खुडाना से डाकघर से आस-पास के 850 बुजुर्ग बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन लेने आते हैं। जो पेंशन के लिए डाकघर के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं।

डाकघर में 200 अकाउंट ऐसे हैं जिनमें मंथली स्कीम के तहत आरडी में पैसे जमा होता है। लेकिन पोस्ट मास्टर न होने से लोगों को जनवरी के पैसे जमा नहीं हो पाए हैं। इसके साथ लगभग 400 खाते सुकन्या समृद्धि के हैं। जिनमें जनवरी की किस्त जमा नहीं हो पाई है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस के 100 खाते हैं।

उनको भरने के लिए भी ग्रामीणों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अभी फरवरी माह शुरू हो गया है और बुढ़ापा पेंशन भी आने वाली हैं। लेकिन डाकघर में पोस्ट मास्टर न आने की वजह से लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन व संबंधित विभाग से जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके।

खुडाना के डाकघर में बुढ़ापा पेंशन के 850 खाते हैं। जिसमें खुडाना, गड़ी, ढाणी मालिया, श्योपुरा के बुजुर्ग पेंशन लेते हैं। इन गांवों की दूरी गांव खुडाना के डाकघर से एक से दो किमी है वहां से बुजुर्ग पेंशन लेने आते हैं। लेकिन डाकघर बंद होने से लौट जाते हैं।

उपभोक्ता परेशान, बोले-ना किस्त जमा हो पा रही ना ही बचत

1- चंद्र प्रकाश ने बताया जनवरी की बुढ़ापा पेंशन लेने बुजुर्ग डाकघर में आ रहे है। पोस्ट मास्टर न होने से मायूस होकर लौटना पड़ता है। इसमें विधवा महिलाओं व दिव्यांग पेंशन धारी हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द पोस्ट मास्टर की नियुक्ति किए जाने की मांग की है।

2- बंसीलाल ने बताया कि किसान अपनी बचत के लिए राशि डाकघर में जमा करवाते है। लेकिन जनवरी से पोस्ट मास्टर का ट्रांसफर होने से डाकघर बंद पड़ा है। जिससे लोगों की किस्त जमा नहीं हो पा रही है। 3- शिवकुमार ठेकेदार ने बताया कि डाकघर को लेकर उन्होंने जब महेंद्रगढ़ के मुख्य डाकघर में संपर्क किया तो वहां का लैंडलाइन नही मिला। उन्होंने कहा वे इस विषय में अब किससे शिकायत करे। 4- शिक्षाविद गोकल शास्त्री ने बताया कि बुजुर्ग दूर-दूर से पेंशन लेने आते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं। उन्होंने कहा कि डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी अच्छा बिजनेस देता है। इस डाक घर मे 100 के करीब लाइफ इंश्योरेंस 850 बुढ़ापा पेंशन, 200 आरडी अकाउंट और लगभग 400 सुकन्या समृद्धि योजना के खाते हैं। प्रशासन को जल्द से जल्द इस तरफ ध्यान देकर कार्य को सुचारू रूप से करवाना चाहिए।

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