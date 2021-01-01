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सड़क मार्ग पर गड्ढों से राहगीर हो रहे हैं चोटिल:जर्जर सड़क की वजह से अभी तक करीब तीन दर्जन से भी अधिक लोग हो चुके हंै घायल

आकोदा5 घंटे पहले
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महेंद्रगढ़-दादरी रोड़ पर स्थित आकोदा बस स्टैंड के पास स्थित जर्जर सड़क ग्रामीणों व राहगीरों के लिए हादसों का घर बना है। सड़क जर्जर होने से आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। शनिवार को बड़ा हादसा होते-होते टला है। जर्जर सड़क से बाइक सवार की बाइक स्लीप हो गई। जिसके पीछे-पीछे एक ट्रक आ रहा था। लेकिन ट्रक के ब्रेक लगाने से हादसा टल गया।

हादसे में बाइक सवार घायल हो गया व उसकी बाइक टूट गई। हुक्का चौक प्रधान मास्टर दिनेश कुमार, कृष्ण कुमार, सुरेन्द्र कुमार, अजीत, सुंदर, महिपाल ने बताया कि काफी समय से जर्जर चल रही उपरोक्त सड़क से लोग घायल हो चुके है, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनकी इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके चलते ग्रामीणों व राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि आकोदा बस स्टैंड पर एक छोटा सा मार्केट होने व अलग-अलग दिशाओं से करीब दर्जन भर गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की वजह से यहां पर वाहनों का आवागमन भी काफी अधिक होता है।

सड़क काफी जर्जर हाेने की वजह से सभी वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बरसात के मौसम में तो कोई बड़ा हादसा होने का भय भी बना रहता है। इस जर्जर सड़क की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए उक्त सड़क मार्ग को जल्द से जल्द सही करवाने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके।

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