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मिशन एडमिशन:आईटीआई की चौथी लिस्ट में 198 को मिली सीट, कल तक जमा करवाएं फीस

बहादुरगढ़3 घंटे पहले
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कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने बुधवार को आईटीआई में एडमिशन को लेकर चौथी मेरिट सूची कम सीट अलॉटमेंट जारी की है। चौथी काउंसलिंग में राजकीय आईटीआई कैथल को 198 सीट अलॉट हुई हैं। जिसमे से 171 अप्रूवड हुई और 27 रिजेक्ट हो गई। मेरिट सूची जारी होते ही आईटीआई में दाखिला कमेटी के सदस्यों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है। सीट मिलने वाले विद्यार्थी जिनके डॉक्यूमेंट सही हैं वे 14 नवंबर तक ऑनलाइन फीस जमा करवा अपना दाखिला कंफर्म करवा सकेंगे। चौथी काउंसलिंग के बाद पांचवीं काउंसलिंग में भी पर्याप्त संख्या में सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

विद्यार्थी 16 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर पांचवीं काउंसिलिंग में ले सकेंगे भाग

गौरतलब है कि प्रदेश की राजकीय व प्राइवेट आईटीआई में रिक्त सीट रहने के चलते अब फिर से दाखिला शेड्यूल जारी किया है। नए शेड्यूल के अनुसार सभी आईटीआई में दाखिले हेतु 5 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। इन आवेदनों को आईटीआई की 5वीं काउंसिलिंग में शामिल किया जाएगा।

दाखिला कमेटी के सदस्य सुमित कुमार ने बताया कि बुधवार को ही कमेटी द्वारा सभी विद्यार्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी करवा दी गई है। संबंधित विद्यार्थी 14 नवंबर तक ऑनलाइन फीस जमा करवा सकते हैं। दाखिला या फीस के लिए विद्यार्थियों को आईटीआई आने की जरूरत नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने अभी फार्म जमा नहीं करवाया है वे 16 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरकर पांचवीं काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।

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