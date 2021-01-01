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इंटरनेट बंद हाेने से काम रहा बाधित:स्वच्छता सर्वेक्षण में अभी तक 219 लाेगाें ने दिया ऑनलाइन फीडबैक

बहादुरगढ़2 घंटे पहले
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स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की ऑनलाइन परीक्षा की तिथि आगे बढ़ गई है। शहरवासी अब भी अपनी राय दे सकते है। सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों से सिटीजन फीडबैक लिया जा रहा है। पहले यह फीडबैक 31 जनवरी तक ही लेना था, लेकिन अब फीडबैक देने की तिथि बढ़ा दी गई है। हालांकि ये अब कब तक चलेगा इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है।

इससे पहले ये सर्वेक्षण 31 जनवरी को बंद होना था। हालांकि इंटरनेट बंद होने के कारण फीडबैक का काम प्रभावित हुआ है। फीडबैक नेट बंद होने के कारण सक्षम युवा काम नहीं कर पा रहे हैं। नप की ओर से सक्षम युवाओं को वार्डों में भेजा जा रहा है। ताकि लोग जागरूक हो सके। सिटीजन फीडबैक को लेकर नगर परिषद को अब तिथि बढ़ने के कारण मौका मिल गया है।

स्वच्छ भारत मिशन के इंचार्ज राजेश मलिक ने बताया कि सिटीजन फीडबैक को लेकर तिथि बढ़ा दी गई है। लोग फीडबैक दे सकते हैं। सिटीजन फीडबैक की तिथि बढ़ने के कारण अब नप ने भी और अधिक फीडबैक बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अभी तक 219 लोगों ने फीडबैक दिया है।

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