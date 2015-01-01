पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पुलिस और अपराधी:बामडौला में पेट्रोल पंप लूट मामले में 3 टीम गठित, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली

बहादुरगढ़2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

बामडौला गांव में सोमवार रात करीब साढ़े 8 बजे श्रीराम पेट्राेल पंप पर हुई ढाई लाख की लूट के मामले में पुलिस की टीम तीन टीम गठित की गई है। पुलिस ने बदमाशों की पहचान के लिए बामडौला गांव और पेट्रोल पंप के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। एसआई करण सिंह ने बताया कि टीम में बहादुरगढ़, झज्जर सीआईए के अलावा बादली थाना पुलिस की टीम शामिल है।

पेट्रोल पंप और गांव में लगे विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, लेकिन अभी तक मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। एसआई ने बताया कि लुटेरे एक कर्मचारी का फोन लेकर भागे थे। छानबीन में यह फोन पेट्रोल पंप के पास मिल गया। बता दें कि सोमवार रात बामडौला गांव में श्रीराम फिलिंग स्टेशन से कार सवार चार लुटेरों ने हथियार के बल पर एक कर्मचारी को घायल कर ढाई लाख रुपए लूटे थे। लुटेरों ने पहले पंप से 21 सौ रुपए का तेल डलवाया। इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया। मामले की सूचना जैसे ही श्री राम फिलिंग स्टेशन के मालिक आनंद उर्फ नीतू ठेकेदार को मिली तो वह मौके पर पहुंचे। इस बीच डीएसपी अशोक दहिया व बादली थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने घटनास्थल पर पूछताछ कर जांच की। पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी कर बदमाशों को पकड़ने के लिए देर तक चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें