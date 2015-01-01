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सुविधा:स्कूलों में चौथे दिन भी कम आए विद्यार्थी, 700 हेल्थ कार्ड बनवाए

बहादुरगढ़4 घंटे पहले
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हेल्थ कार्ड नहीं बनने के कारण अभी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है। जिले में स्कूल खुलने का गुरुवार चौथा दिन था। स्कूल जाने के लिए विद्यार्थी सामान्य अस्पताल में जाकर हेल्थ कार्ड बनवा रहे हैं। इसके लिए यहां रोजाना लंबी लाइन लगी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मेडिकल ऑफिसर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच कर हेल्थ कार्ड दे रहे हैं।

अभी विद्यार्थी स्कूलों में नहीं जाकर पहले अपना हेल्थ कार्ड बनवा रहे हैं। सामान्य अस्पताल में 3 दिन में करीब 700 हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं। ऐसे में अब स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। 10वीं व 12वीं कक्षा शुरू हो चुकी हैं। अगले सप्ताह 9वीं और 11वीं कक्षाएं भी लगेंगी। इतने बड़े स्तर पर विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच कर हेल्थ कार्ड देने में समय लग सकता है।

बोर्ड के विद्यार्थियों को नुकसान होगा
स्कूल संचालकों का कहना है कि हेल्थ कार्ड नहीं बनने से विद्यार्थी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए कक्षाएं नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे बोर्ड की कक्षाओं की पढ़ाई प्रभावित होने से विद्यार्थियों को नुकसान होगा। शिक्षा विभाग भी जल्द से जल्द हेल्थ कार्ड बनवाने को लेकर प्रयासरत है। गुरुवार को भी कम संख्या में विद्यार्थी स्कूलों में हेल्थ कार्ड के साथ पहुंचे। निजी स्कूलों का भी यही हाल है। नियमानुसार उन्हें हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए कहा गया।

हेल्थ कार्ड तेजी से बना रहे : नोडल अधिकारी
जिला नोडल अधिकारी सुदर्शन पुनिया ने बताया कि प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ सामान्य अस्पताल में भी हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर स्वास्थ्य की जांच कर हेल्थ कार्ड जारी कर रहे हैं। विद्यार्थियों का थर्मल स्केनिंग से तापमान जांच और बुखार या अन्य कोई लक्षण तो नहीं है, ये जांच कर हेल्थ कार्ड देना है। इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। आने वाले समय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ सकती है।

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