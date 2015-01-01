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डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर का औचक निरीक्षण:अकाउंटेंट बाेलीं-ठेकेदार फाइलाें काे उठा लेते हैं और मना करने पर धमकाते हैं, डिप्टी कमिश्नर ने कहा-ऐसे ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट

बहादुरगढ़2 घंटे पहले
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बहादुरगढ़ में नगर परिषद का औचक निरीक्षण करतीं डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अाशिमा सांगवान।

नगर परिषद में ठेकेदारों के हाथों में है कमान, जो अपने द्वारा तैयार किए गए कामों की सरकारी फाइलों को पास करवाने के लिए खुद ही लेकर अधिकारियों के आगे पीछे घूमते दिखाई देते हैं। जब कोई अधिकारी उन्हें ऐसा करने से रोकता है तो उसके साथ अभद्रता के साथ पेश आते हैं। इसी तरह का एक मामला डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर आशिमा सांगवान के नगर परिषद के दौरे के समय सामने आया जब वे नगर परिषद के भवन के सभी कमरों व छत तक फैली अव्यवस्था को देखने के बाद मीटिग हाल की सफाई करवाने के बाद वहां बैठकर कर्मचारियों से बात कर रही थी।

इस दौरान नप की महिला अकाउंटेंट ने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर आशिमा सांगवान के सामने पेश होकर कहा कि नगर परिषद के ठेकेदार उनकी टेबल से फाइलों को खुद ही उठा लेते हैं व मना करने पर धमकाते हैं। इस कारण वह काफी डरी हुई है। यहां कोई भी उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा।

इस पर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर आशिमा सांगवान ने उन ठेकेदारों को मौके पर बुलाया व चेतावनी दी कि वे लोग भविष्य में अकाउंट ब्रांच में नहीं जाएंगे। इसके बाद महिला कर्मचारी से ठेकेदारों व अधिकारियाें के कार्यशैली के बारे में जानकारी लेने के बाद आदेश दिया कि अब भविष्य में एक भी ठेकेदार खुद फाइल को लेकर अधिकारियों व खासकर अकाउंटेंट के कमरे में कोई ठेकेदार दिखाई नहीं देना चाहिए

यदि एक माह के बाद दौरे के दौरान इस तरह की कोई शिकायत सामने आई कि ठेकेदार फाइलों को लेकर कार्यालय से बाहर या फिर अधिकारियों के कमरे में लेकर घूम रहे हैं तो उस ठेकेदार को तुरंत प्रभाव से ब्लेक लिस्ट किया जाएगा। इस बारे में सभी अधिकारियों को भी कहा गया है कि वे यह व्यवस्था बनाए कि सरकारी फाइल किसी भी ठेकेदार के हाथ में नहीं होनी चाहिए।

सीसी कैमरे का कंट्रोल अब नप के ईओ के कमरे में होगा
डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर आशिमा सांगवान ने नप के एक्सईएन से पूछा कि कमरों में लगे सीसी कैमरे काम कर रहे है तो एक्सईएन ने जवाब दिया कि सभी कैमरे काम कर रहे हैं। उस पर उससे पूछा कि इसका कंट्रोल रूम कहा है तो एक्सईएन ने बताया कि इसका कंट्रोल रूप चेयरपर्सन के कमरे में है। इस पर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर ने आदेश दिए कि सीसी कैमरे का कंट्रोल केवल ईओ के कमरे में होगा। इस बारे में अधिकारियों ने एक माह का समय मांगा जिससे व्यवस्था को किया जा सके।

सरकारी फाइलाें काे खुले में रखा देख नगर परिषद अधिकारियाें पर भड़कीं डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर
डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने नगर परिषद के गेट पर पहुंचते ही अधिकारियों की क्लास लेनी शुरू कर दी। आशिमा सांगवान ने नप के गेट में प्रवेश करते समय देखा कि लंबे समय के बाद सभी अधिकारी अाज अपने कार्यालयों में मौजूद मिले। सबसे पहले एक्सईएन के साथ लेकर उन्होंने नगर परिषद के सभी कमरों में पहुंचकर वहां की अव्यवस्था को देखा व नाराज़गी प्रकट की। उन्होंने यहां तक कहा कि यहां देखकर लगता ही नहीं यह नगर परिषद का कार्यालय है। सबसे अधिक बजट वाली नगर परिषद का यह हाल है। कमरों में अलमारियों की हालत खराब मिली व सरकारी फाइलों को खुले में रखा देख वे कई बार अधिकारियों पर भड़की। नगर परिषद में एक भी डस्टबीन दिखाई नहीं दिया। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं मिली। सांगवान ने अधिकारियों से पूछा कि क्या वे घर में भी दीपावली इसी तरह से मनाते व सफाई रखते हैं। यहां तक रिकाॅर्ड तक खुले में रखा हुअा है। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि क्या वे लोग खुद भी नप क कमरों का दौरा करते हैं या फिर अपने कमरे से ही वास्ता रखते हैं।

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