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खुलासा:अवैध हथियार के साथ पकड़े गए आरोपी ने 11 वारदातों का किया खुलासा, भेजा जेल

बहादुरगढ़एक घंटा पहले
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सीआईए वन की टीम ने थाना लाइनपार के एरिया से अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में 11 अपराधिक वारदातों के संबंध में खुलासा किया। जानकारी देते हुए सीआईए वन के प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि सीआईए में तैनात एएसआई तेन सिंह की टीम ने लाइनपार के एरिया से एक युवक को काबू किया।

युवक की मौके पर तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से एक देशी पिस्तौल बरामद हुआ। आरोपी की पहचान रिंकू निवासी गांव चुलकाना जिला पानीपत हाल रेलवे रोड लाइनपार हुई। अवैध हथियार के साथ पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीआईए प्रभारी ने बताया कि देशी पिस्तौल के साथ पकड़े आरोपी ने पूछताछ में अनेक अपराधिक वारदातों के संबंध में खुलासा किया।

इन वारदातों का किया खुलासा

  • आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर 5 दिसंबर 2020 को खेड़की दौला के एरिया में करीब 35000 रुपए छीने
  • 5 दिसंबर 2020 को ही विकासपुर में एक कबाड़ी की दुकान में रखे गले से 70000 रुपए निकालने की वारदात को अंजाम दिया था।
  • आरोपी ने 20 नवंबर 2020 को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के सामने से दो व्यक्तियों से करीब एक लाख 60 हजार रुपए छीनने की वारदात को अंजाम दिया था।
  • आरोपी ने मुरथल फ्लाईओवर से समालखा की तरफ एक ट्रक चालक से पिस्तौल दिखाकर करीब 8000 रुपए छीने
  • आरोपी ने करीब दो महीने पहले अपने साथी के साथ मिलकर अग्रोहा से तुड़ा बेच कर आ रहे एक ट्रैक्टर चालक से करीब 16000 रुपए छीने
  • आरोपी ने करीब 20 दिन पहले मुरथल फ्लाईओवर से समालखा की तरफ एक राहगीर से पिस्तौल दिखाकर करीब 2500 रुपए छीने थे।
  • आरोपी ने करीब 2 महीने पहले अपने साथियों के साथ मिलकर जींद से हिसार रोड की तरफ एक राहगीर से पिस्तौल दिखाकर करीब 25 सो रुपए छीने थे।
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