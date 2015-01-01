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आक्रोश:तीन कृषि कानूनों के खिलाफ ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने निकाली यात्रा

बहादुरगढ़4 घंटे पहले
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ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा जबरन थोपे गए किसान विरोधी तीन काले कानूनों और बिजली बिल 2020 के खिलाफ बॉर्डर पर चल रहे धरनों को सफल बनाने के लिए 12 दिसंबर से 1 सप्ताह की “दिल्ली चलो” यात्रा का आयोजन किया।

ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की अलग-अलग चार टीमों ने डीघल, गोछी, बेरी जहाजगढ़, छूछकवास, मातनहेल, नौगामां, रूड़ियावास, झामरी, झाड़ली ,अकेहेड़ी, रोज आसौदा, जसौर खेड़ी, निलोठी, बरौना, गोपालपुर ,सोहटी, लडरावण, कानोंदा, बामनोली, सिलानी, सिलाना, दादनपुर, मछरौली, खुड्डन, माजरा, कासनी, हसनपुर, रैया, डावला तथा खेड़ी आसरा, काल्हावड, इस्माईला, असंडा,भापड़ौदा, छारा आदि गांवों का दौरा किया और किसानों को इसमें शामिल होने और खुले आसमान के नीचे धरनारत किसान भाइयों को हर प्रकार की सहायता देने का अनुरोध किया।

संगठन के प्रदेश सचिव जयकरण मांडोठी ने बताया कि तीनों काले कानूनों को रद्दी की टोकरी में फेंकने और बिजली बिल 2020 को वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। यदि अब इन काले कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो किसान तथा खेती पर निर्भर तमाम गरीब ग्रामीण रोते रह जायेंगें और कृषि क्षेत्र पर बड़े पूंजीपतियों का कब्जा हो जायेगा।

देश के किसान तथा खेत मजदूर ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। यात्रा का समापन टिकरी बॉर्डर पर आ कर सरकार नारेबाजी की। यात्रा में जय सिंह अहलावत ,रामकिशन, रवि अहलावत, करतार सिंह, हरीश कुमार, , सुरेश कुमार अहलावत, सुरेश कुमार शर्मा, महावीर सिंह, बलजीत सिंह, धीरे मांडोठी, सरोजनी, शिव प्रसाद मौर्य, उमेश मौर्य, भारत, सतवीर सिंह भालौठ ने भाग लिया।

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