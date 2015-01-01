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छठ पूजा:शाम पांच बजते ही अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर सुबह उगते सूर्य का इंतजार शुरू, पूजा के लिए घरों में भी वेदी बनाई

बहादुरगढ़14 घंटे पहले
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छठ पूजा के व्रतधारियों ने शाम पांच बजते ही अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर सुबह उगते सूर्य का इंतजार शुरू कर दिया। सुबह से लेकर दोपहर तक लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली थी। बहादुरगढ़ सेक्टर-7 के माइनर घाट और सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा की अनुमति होने के कारण व यहां भीड़ एकत्र नहीं हो इसके लिए हर साल पचास मीटर के घाट को इस बार बढ़ाकर 200 मीटर तक बढ़ा दिया गया है जिससे लोग एक साथ खड़े नहीं हो सके।

वहीं काफी स्थानों पर लोगों ने अपने घर की छतों पर ही अर्घ्य दिया। बहादुरगढ़ में शाम को छठ पूजा शाम 5 बजे से सूर्यास्त 5:26 बजे तक यह सिलसिला जारी रहा। वहीं लोगाें ने पूजा के लिए प्लास्टिक के टब खरीदे थे। व्रतधारियों ने अपने घरों की छत पर टब में भरे पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया। कुछ घरों में प्लास्टिक के टब की जगह रबर वाले बड़े टब और ईंट से चारदीवारी बनाकर उस पर प्लास्टिक की पन्नी लगाकर पानी से भरा गया। वहां छतों पर घाट की तर्ज पर छठ पूजा के लिए घरों में वेदी भी बनाई गई थी।

पूजा सामग्री की हुई खरीदारी

छठ पूजा से जुड़ी सामग्री को लेकर पहला अर्घ्य देने से पहले बाजारों में जमकर खरीदारी हुई। बहादुरगढ़ के रेलवे रोड पर अलग-अलग इलाकों में पूजन सामग्री की खरीद के लिए महिलाओं की भीड़ जुटी हुई थी। लोग पूजन सामग्री की खरीदारी करते दिखे।

महिलाएं छठ पूजा सामग्री लेकर घाट पर पहुंची

शाम होने से पहले ही सैकड़ों की संख्या में महिलाएं प्रसाद रखने के लिए बांस की दो तीन बड़ी टोकरी में फल लेकर पहुंचने लगी थी। सजधज कर पहुंची महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी इस परंपरा को देखने के घाटों पर पहुंचे। दरअसल छठ की पूजा में बांस की टोकरी का खास महत्व है। इसमें पूजा का सामान रखकर घर से चलते हुए घाट तक लेकर जाया जाता है। छठ पूजा में व्रती नई साड़ी, वस्त्र ही पहनी जाती है। पूजा में केले का गुच्छा भी रखा जाता है। इसे खासतौर पर छठी मैया को अर्पित किया जाता है। केले के अलावा पूजा में पत्ते वाला गन्ने का इस्तेमाल किया गया। इससे सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके अलावा बांस या पीतल के बने 3 सूप, लोटा, थाली, दूध और जल के लिए ग्लास। सूर्य को अर्घ्य देते वक्त प्रसाद को सूप में रखकर दीपक जलाया गया। वहीं चावल, लाल सिंदूर, धूप और बड़ा दीपक के साथ पानी वाला नारियल, सुथनी और शकरकंदी, हल्दी और अदरक का पौधा हरा ही नहीं नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू, जिसे टब भी कहते हैं के साथ शहद की डिब्बी, पान और साबुत सुपारी। कैराव, कपूर, कुमकुम, चन्दन, मिठाई भी रखी गई।

दिल्ली में यमुना घाट पर पूजा का आयाेजन न हाेने से शहर में पहुंचे प्रवासी

शनिवार को सुबह सूर्योदय टाइम- 6:49 पर निकला है। इस कारण महिलाएं रात भर ठंडे पानी मेें खड़ी होकर भी अपना व्रत पूरा करेंगी। पूर्वांचल समाज के प्रदीप सिन्हा ने बताया कि हजारों परिवार जो दिल्ली में रहते हैं वे इस बार यमुना घाट पर पूजा का आयोजन नहीं कर पाए। इस कारण वे लोग हरियाणा के विभिन्न शहरों में पहुंचकर इस पर्व को मना रहे हैं। वहीं काफी लोगों ने घरों की छत पर अर्घ्य दिया। वहीं बहादुरगढ़ के सभी घाटों पर कहा जा रहा है कि वे प्रयास करें कि घर पर ही पूजा करने की व्यवस्था भी करें। जिससे घाटों पर अधिक भीड़ न होने पर लोग कोरोना से बच सकें।

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