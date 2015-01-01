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बहादुरगढ़:अब पारदर्शी व्यवस्था के साथ होगी वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग

बहादुरगढ़14 घंटे पहले
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हरियाणा सरकार ने पांच जिलों के लिए रोहतक में वाहन ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर स्थापित किया है। झज्जर एवं बहादुरगढ़ के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सचिव अशोक बंसल ने बताया कि रोहतक में स्थापित किए गए इस सेंटर में जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और झज्जर जिले के वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग होगी। यह वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए हर जिले के लिए दिन निर्धारित किया है।

झज्जर जिले के वाहनों की फिटनेस टेस्टिंग मंगलवार को होगी। उन्हाेंने बताया कि इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्टर्स परिवहन पोर्टल के माध्यम से भी फिटनेस टेस्टिंग के लिए समय ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि वाहन वर्जन-4 नए नियम पूरे प्रदेश में एक अप्रैल 2017 से लागू हाे चुके हैं। इसमें भी वाहन टेस्टिंग के लिए समय लेने का प्रावधान है। अगर वाहन मालिक परिवहन पोर्टल पर बुकिंग कराकर जाएंगे तो समय की बचत होगी और कोई भी असुविधा नहींं होगी।

कैशलेस व फेसलेस होगी प्रक्रिया

आरटीए सचिव ने बताया कि हरियाणा सरकार आरटीए कार्यालयों में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था करने के लिए कैशलेस व फेसलेस कार्यप्रणाली को बढ़ावा दे रही है। वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग भी कैशलेस व फेसलेस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। उन्होंने बताया कि रोहतक में वाहन टेस्टिंग की रिपोर्ट ऑनलाइन आरटीए कार्यालय झज्जर व बहादुरगढ़ पहुंच जाएगी।

टेस्टेड वाहन की ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर रोहतक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर फिटनेस सर्टिफिकेट आरटीए कार्यालय में तैयार किया जाएगा। यह ऑनलाइन उपलब्ध होगा। ट्रांसपोर्टर्स अपने वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेेंगे। यानि ट्रांसपोर्टर्स को वाहन टेस्टिंग के बाद कहींं पर भी जाने की जरूरत नहीं है।

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