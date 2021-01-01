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आयोजन:बहु में 6 गांव की पंचायत में फैसला, आंदोलन में हर घर से जाएगा व्यक्ति

साल्हावास3 घंटे पहले
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किसान आंदोलन के समर्थन में पंचायत बहु गांव के रामलीला ग्राउंड में छह गांवों की पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत प्रधान रणबीर सिंह गहलावत की अध्यक्षता की गई है। इस दौरान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में 6 गांव के हर एक घर से एक व्यक्ति के किसान आंदोलन में शामिल होने का फैसला लिया। किसान विरोधी बिल को वापस करवाने को लेकर हुई पंचायत में दिल्ली के टिकरी बाॅर्डर, ढासा बाॅर्डर पर किसान आंदोलन का समर्थन करने का पुरजोर समर्थन किया गया।

रणबीर सिंह गहलावत ने कहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से चले आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने कई औच्छे हथकंडे अपनाए, लेकिन जनता की एकता ने सरकार की हर चाल को नाकाम कर दिया। इस आंदोलन का हीरो कोई व्यक्ति विशेष नहीं, जनता ही असली हीरो हैं। ग्रामीणों ने किसान आंदोलन को और जोर शोर से जारी रखने का फैसला लिया।

सरकार ने षड़यंत्र रच कर किसानों के आंदोलन को कमजोर करना चाहा, लेकिन अब पूरे देश का किसान दो गुने जोश से आंदोलन में शरीक होगा। गहलावत ने बताया कि पूरे समाज के लिए निंदनीय है। एमएसपी गारंटी कानून लागू होने तक इस आंदोलन में डटी रहेगी। रविवार को ही पंचायत में 6 गांव के लोग शामिल हुए इनमें बहु, खेडारुथ, खानपुर खुर्द, खोरड़ा, खानपुर कलां, झामरी गांव है।

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