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जाैहरी नगर में हादसा:महिला को टक्कर मार भाग रहे कार चालक ने बच्ची को कुचला

बहादुरगढ़एक घंटा पहले
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  • पीजीआई ले जाते समय बच्ची ने रास्ते में दम ताेड़ा

लाइनपार के जौहरी नगर में कार ने महिला को टक्कर मारी और बाद में साइकिल पर सवार करीब 8 साल की बच्ची को कुचल दिया। कार के नीचे फसी बच्ची को वह दूर तक घसीटकर ले गया। बच्ची को गंभीर चोटे आई उसे रोहतक पीजीआई ले जाते समय बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई।

जानकारी अनुसार शनिवार की शाम को लाइनपार के जौहरी नगर में दाे महिलाएं सब्जियां खरीदकर अपने घर लौट रही थी तो उसी दौरान नाहरा-नाहरी रोड से पंचमुखी चौक की तरफ जाने वाली गली में कार चालक ने टक्कर मार दी। इसमें महिला संगीता के पैर में चोटें आई। घायल महिला संगीता के परिवार के सदस्यों ने बताया कि इसके बाद भी कार के चालक ने अपनी गाड़ी को नहीं रोका और इधर-उधर गलियों से तेज रफ्तार में दौड़ता रहा।

लोगो ने उसे पकड़ने की कोशिश कि लेकिन तेज रफ्तार के के कारण कोई उसके आगे नहीं आ पाया। बाद में उसने कुछ दूरी पर ही घर से साइकिल पर दुकान की ओर जा रही 8 साल की बच्ची को रौंद दिया। इसमें बच्ची कार के नीचे ही फंस गई। कार चालक ने उसके बाद भी गाड़ी को नहीं रोका और वह कुछ दूर तक ही उसे घसीटकर ले गया। बाद में अनियंत्रित होकर कार एक मकान से टकरा कर रूक गई।

लाेगाें ने सख्त कार्रवाई की मांग की

इस दुर्घटना में साइकिल सवार बच्ची पलक के सिर,गर्दन सहित शरीर के काफी हिस्से में गंभीर चोटें आई। बच्ची को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में लेकर गए जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। पीजीआई पहुंचने पर डाॅक्टर ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद थाना लाइनपार से जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी चालक के खिलाफ संबंधित कार्रवाई शुरू की। इस घटना के बाद लाेग एकत्रित हाे गए और उन्होंने पुलिसकर्मियों से सख्त कार्रवाई की मांग की।

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