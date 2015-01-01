पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

खेलकूद:चैलेंजिंग काउंसलर्स और भगत सिंह पैंथर्स ने जीता क्रिकेट मैच

बहादुरगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला अाज

नजफगढ़ रोड स्थित बालाजी क्रिकेट मैदान पर खेली जा रही बहादुरगढ़ काॅरपोरेट प्रीमियर लीग में रविवार को फाइनल मैच मे चैलेंजिंग काउंसलर्स और भगत सिंह पैंथर्स के बीच होगी। दोनों टीमों ने शनिवार को मुकाबलों में जीत दर्ज करके फाइनल में प्रवेश किया। तीसरे और चौथे स्थान के लिए भी मैच खेला जाएगा। शनिवार को इस टूर्नामेंट का पांचवां मैच राॅयल राइटर्स और भगत सिंह पैंथर्स के बीच खेला गया।

पहले खेलते हुए भगत सिंह पैंथर्स ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। उसकी तरफ से गौरव ने 42, मनीष ने 41 और पंकज ने 25 रन बनाए। रॉयल राइटर्स की ओर से संदीप ने चार ओवर में 19 रन देकर किफायती गेंदबाजी की। जवाबी पारी में रॉयल राइटर्स की टीम 17 ओवर में 85 रन पर ऑलआउट हो गई। दूसरा मुकाबला एमसीबी वॉरियर्स और चैलेंजिंग काउंसलर्स के बीच खेला गया।

पहले खेलते हुए वॉरियर्स ने 20 ओवर में 180 रन बनाए। राजबीर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों पर छह छक्कों की मदद से 92 रन बनाए। काउंसलर्स की ओर से गजेंद्र व संदीप राठी ने बढियागेंदबाजी की। जवाबी पारी में काउंसलर्स ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 14.3 ओवर में ही एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसमें दीपक ने नाबाद 83 और संदीप राठी ने 74 रनों का योगदान दिया। युवराज छिल्लर 14 रन बनाकर नाबाद रहे। मैन ऑफ द मैच रहे गौरव और दीपक को पुरस्कृत किया गया। कोच राकेश चौपड़ा ने बताया कि रविवार को फाइनल से पहले तीसरे व चौथे स्थान के लिए रॉयल राइटर्स और एमबीसी वॉरियर्स के बीच मुकाबला होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें