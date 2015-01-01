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आंदोलन:ठंडी रातों ने बढ़ाई किसानों की परेशानियां, महिलाएं शेल्टर होम, बुजुर्ग ट्राली में सो रहे

बहादुरगढ़4 घंटे पहले
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बहादुरगढ़ में रात को शेलटर होम में ठहरीं बुजुर्ग महिलाएं।

ठंडी रातो में किसान सड़कों पर सो रहे है,लेकिन हौसले बुलंद है। 22 दिन के साथ 22 राते भी किसान सड़कों पर काट चुके है। लेकिन अब पारा रात को 4 डिग्री तक पहुंच गया है। सर्दी से बचने के लिए सुबह को तो सब कुछ है. लेकिन रात में जब पारा गिरता है तो परेशानियां बढ़ जाती है। किसान तिरपालों के नीचे सो रहे है और अलाव जला नहीं सकते। किसानों का कहना है कि अलाव जलाए तो आग लगने का खतरा है।

खुली आंखों से किसान रात को काट रहे है। पंजाब से आए किसानों में कुछ किसान ऐसे भी है जो कुछ भी संसाधन नहीं लेकर आए है। इन किसानाें की मदद के लिए सामाजिक संगठन कर रहे है। किसानों में ज्यादा चिंता बुजुर्गो की है। बुजुर्ग किसान ट्रालियों में सो रहे है,लेकिन ठंड तो वह भी नहीं रुक रही। कृषि कानूनों को लेकर टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए अब ठंड मुश्किलें पैदा कर रही है।

भटिंडा से आए किसान लखविंदर ने बताया कि उन्होंने किसान आंदोलन में चलने से पहले तैयारी की थी, लेकिन अब ठंड बढ़ गई। उन्होंने कुछ सामान बाजार से खरीदा तो अब कुछ सामान यहां भी मिलने लगा है। वहीं परिवार के लोग भी रोजाना फोन कर रहे है। टिकरी बॉर्डर से लेकर बाईपास पर जमे किसान डट कर ठंड से मुकाबला कर रहे है। कहीं-कहीं भवन की छाया भी है लेकिन बाईपास तो पूरी तरह खुला है और रात भर यहां ओस पड़ती है जिससे किसान झेल रहे है।

ट्रालियाें काे जाेड़कर तिरपाल लगाए

बरनाला से आए किसान जसविंदर सिंह ने बताया कि ठंड को देखते हुए अब उन्होंने ट्रालियों को जोड़ कर तिरपाल लगाए है, लेकिन करे क्या वे आज अपने घरो को छोड़ कर सड़कों पर सो रहे है।

महिलाएं रात काे शेलटर हाेम में साे रही

महिलाओं और बच्चों के परेशानियों को देखते हुए खालसा एड ने महिलाओं के लिए शेलटर होम बना दिया है। रात को इस शेलटर होम में महिलाएं आराम से सो रही है। संगरूर से आई महिला तेजिंदर कौर ने बताया कि उन्हें अपने परिवार वालो की चिंता सताई तो वे अपने आप को रोक नहीं पाई व्यवस्था की तो एक महिलाओं का जत्था बहादुरगढ़ आ गया। यहां आकर रुकने के लिए खालसा एड से मदद मांगी तो उन्होंने रातों-रात उनके लिए शेलटर होम बना दिया। अब वे यहां रजाई लेकर ठड से बच रही है। ठंड से बढ़ती परेशानी को देख कर आंदोलन से अब बुजुर्गो किसानों को वापस भेजने का सिलसिला शुरू किया जा है। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन से जुड़े 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से एक ट्रैक्टर मिस्त्री की कार में शार्ट सर्किट से आग लगने से जिंदा जल गया था। बताया जाता है कि बाकी 6 की मौत बीमारी और हार्टअटैक से हुई।

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