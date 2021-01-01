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टिकरी बाॅर्डर:पुलिस-किसानों में लाउड स्पीकर की होड़, पुलिस ने मास्क की सलाह दी तो किसानों ने अपना स्पीकर घुमाकर सुनाया भाषण

बहादुरगढ़2 घंटे पहले
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मंच पर डिस्टरबेंस हुई तो किसानों ने भी स्पीकर पुलिस की ओर घुमाया। - Dainik Bhaskar
मंच पर डिस्टरबेंस हुई तो किसानों ने भी स्पीकर पुलिस की ओर घुमाया।

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को टिकरी बाॅर्डर पर मंच बनाकर भाषण दे रहे किसानों के मंच के पास बड़े-बडे लाउड स्पीकर लगाकर किसानों को कोरोना से बचने की जानकारी दे कर चेहरे पर मास्क लगाने की सलाह देने लगी है। वहीं अपने भाषण में खलल पड़ता देख किसानों ने एक साथ कई लाउड स्पीकरों के मुंह मंच के पीछे दिल्ली पुलिस के जवानों की तरफ कर दिए हैं।

इस तरह से दोनों तरफ से चल रही आवाजों से जहां पर मंच पर बैठे किसान परेशान है वहीं दिल्ली पुलिस व बीएसएफ के जवानों को भी केेंद्र सरकार के बारे में सुनाई जा रही खरी-खरी बाते सुनने को मजबूर होना पड़ रहा है। शाम चार बजे तक दोनों तरफ से आवाज़ बार-बार तेज करने का सिलसिला जारी था।

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