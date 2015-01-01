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वेदर अपडेट:शहर में तीसरे दिन लगातार प्रदूषण में आई कमी, एक्यूआई 322, रविवार काे बूंदाबांदी के आसार

बहादुरगढ़3 घंटे पहले
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गंभीर वायु प्रदूषण झेल रहे बहादुरगढ़ को जल्द ही थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि छह दिनों तक प्रदूषण के चैंबर के रूप में बंद रहने वाले बहादुरगढ़ को बुधवार को कुछ राहत मिली था व गुरुवार को आज और भी राहत मिली है। अब रविवार को हल्की बूंदाबांदी के बाद प्रदूषण स्तर को और कम होने की संभावना है। वैसे बहादुरगढ़ में 7 अक्टूबर के बाद से ही हवा खराब चल रही है। अब मौसम की अलग-अलग गतिविधियों के चलते प्रदूषण थोड़ी राहत मिलने के आसार बने हैं। हवाओं ने बुधवार की तरह से गुरुवार को भी दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से खासी राहत दी है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार को हल्की बूंदाबांदी की संभावना है।

दाे दिन तक तापमान स्तर यही बना रहेगा
15 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिल्ली-एनसीआर के क्षेत्र पर भी देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि यहां हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान हवा की गति में भी इजाफा होगा। बूंदाबांदी से प्रदूषक कणों के जमीन में बैठ जाने की संभावना क साथ ही लोगों को राहत मिलने की संभावना है। गुरुवार को सुबह दिन की शुरुआत थाेड़े काेहरे के साथ हुई।हल्की हवा के कारण प्रदूषण का स्तर कम रहा। दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से तीन डिग्री कम है। मौसम विभाग का अंदाजा है कि अगले दो दिन के बीच तापमान का स्तर इसी के आसपास बना रहेगा।

सुबह दृश्यता 800 मीटर तक रही : बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता गुरुवार को भी ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई, पर स्थिति दो दिन पहले की तुलना में काफी बेहतर है, जब प्रदूषण का स्तर आपात से भी ऊपर पहुंच गया था। हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम से बदलकर उत्तर-उत्तर पूर्व होने से प्रदूषण स्तर में गिरावट आई है। बहादुरगढ़ का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह नौ बजे 322 दर्ज किया गया।

लगातार छह दिनों तक चार नवंबर से नौ नवंबर के बीच प्रदूषण स्तर ‘गंभीर श्रेणी में बना रहा था। सुबह हवा की गति शांत थी और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शांत हवा और न्यूनतम तापमान से प्रदूषण तत्व सतह के करीब रहते हैं जबकि हवा में तेजी से इन कणों का बिखराव होता है। सुबह में हल्की धुंध दर्ज की और दृश्यता का स्तर 800 मीटर था।

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