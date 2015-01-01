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शिक्षा विभाग अलर्ट:स्कूल बंद होने से पहले बेरी में लिए 220 बच्चों के कोराेना सैंपल, आज 423 की आएगी रिपोर्ट

बहादुरगढ़39 मिनट पहले
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बहादुरगढ़ के राजकीय स्कूल में तापमान की जांच करते हुए।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती तो शुरू कर दी, लेकिन शुक्रवार को सभी स्कूल खुले रहे और बच्चे भी स्कूलों में पहुंचे।हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूल के बंद करने की घोषणा से पहले जिले में स्कूलों में चल रहे बच्चों के कोरोना सैंपल अभियान के तहत बेरी में 2 स्कूलों में 220 बच्चों के सैंपल लिए जिसमें 423 बच्चों की रिपोर्ट शनिवार को आएगी।

शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और निजी स्कूल 30 नवंबर तक बंद रहने के आदेश जारी। शिक्षा निदेशालय ने साफ़ किया है यदि कोई भी आदेशों का उलंघन करता हुआ पाया गया तो उसका जिम्मेवार स्कूल का मुखिया होगा। स्कूलों में मिल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर शिक्षा विभाग न सख्ती शुरू कर दी थी। स्कूलों में नियमों की पालना गंभीरता से हो इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों का निरीक्षण भी शुरू कर दिया था। स्कूलों में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद शुक्रवार को स्कूलों में भी पहले के मुकाबले विद्यार्थी कम आए थे। इससे पहले विद्यार्थियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था।

स्कूल में मास्क पहनने के लिए किया जा रहा जागरूक
टीम ने स्कूल प्रबंधन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं और विद्यार्थियों द्वारा भी नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं इसको लेकर जांच की। शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद स्कूलों में स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों को सोशल डिस्पेंसिंग बनाने व मास्क पहन कर आने को जागरूक किया जा रहा था।

स्कूलों की व्यवस्था
अगले आदेशों तक स्कूलों में कोरोना संक्रमण काे रोकने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी। जिनमें स्कूल गेट पर एंट्री पर सैनिटाइजर या हैंडवॉश व थर्मल स्कैनिंग कर सही तापमान आने पर एंट्री हो। कक्षाओं में भी कुर्सियों के बीच उचित दूरी को बनाए रखने के लिए व्यवस्थाएं हो। क्लास रूम में एंट्री से पहले भी हाथ सैनिटाइज करवाए जाए।

ये है एसओपी : स्कूल खोलने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) पहले ही जारी किया जा चुका है। जिसमें कोरोना वायरस से जुड़ी सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इनमें स्कूल परिसर, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, सटोरेज, पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम, लैब, लाइब्रेरी वगैरह की सफाई और सेनेटाइज करना होगा। इनडोर जगहों पर हवा की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। किसी भी नियम की जानकारी अभिभावक को जरूर देनी होगी और उसे स्कूल परिसर में दिखाना जरूरी है।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर है। निदेशालय ने फिलहाल 30 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए है। सभी को आदेशों की पालना करनी होगी। न करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। स्कूलों को नियमों की पूरी पालना करनी होगी। बीपी राणा, जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर।

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