पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

किसानों के आंदोलन का 22वां दिन:टिकरी बाॅर्डर पर तबीयत बिगड़ने से किसान की माैत, डॉक्टरों ने दोपहर बाद नहाने की दी सलाह

बहादुरगढ़4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
टिकरी बॉर्डर पर परिजनों को जानकारी देते किसान।

टिकरी बाॅर्डर पर तबीयत बिगड़ने से अब तक सात किसानों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि छह किसानों की मौत केवल हार्ट अटैक से हुई है। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बाॅर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल एक और किसान जय सिंह की गुरुवार को मौत हो गई है। मृतक की पहचान 37 वर्षीय जयसिंह के रूप में हुई है, जो बठिंडा के गांव तुंगवाली भंटिडा का रहने वाला है। वह बहादुरगढ़ में 15 दिसंबर को आया था। वह अपने साथियों के साथ टिकरी बॉर्डर पर डटा हुआ था। डॉक्टरों किसानों को दोपहर बाद नहाने की सलाह दी। किसानों ने जय सिंह के परिजनों को सूचना दी।

बताया जा रहा है कि जय सिंह सुबह सो कर उठा था तो उसे अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई। कुछ देर में ही वह गिर गया। किसान एबुलेंस से उसे सिविल अस्पताल में लेकर पहुंचे डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसानों ने बताया कि वह गांव में खेती करता था। आंदोलन को चलते 22 दिन हाे गए है। सेक्टर नौ चौंकी प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि जय सिंह का शव भी अभी अस्पताल में ही मौजूद है।

रात में किसान टहलते रहते हैं जिससे बीमार होने का डर
दिल्ली को बहादुरगढ़ से जोड़ने वाले टिकरी बॉर्डर और हाइवे पर पिछले एक पखवाड़े से किसान अपनी मांगों को लेकर बढ़ते जा रहे हैं। अब किसानों के घरों से दो घंटे में फोन खड़क रहे है व परिजन वाट्स अप वीडियो काल करके बता रहे है हम ठीक हैं। इसी तरह का नजारा गुरुवार को टिकरी बाॅर्डर पर दिखाई दिया जहां किसान एक साथ खड़े होकर अपने परिवार के लोंगो को अपने सहकुशल होने की वीडियो काल से सूचना दे रहे हैं।

दिसंबर में पांच डिग्री तक पहुंच गई ठंड के बीच किसानों के लिए वहां दिन और रात गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठंड में रात में किसान टहलते रहते हैं जिससे बीमार हाेने का खतरा बना रहता है। टिकरी बाॅर्डर पर अभी तक 7 किसानाें की माैत हाे चुकी। किसान यूनियनों का कहना है कि इन मौतों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के ही ‘’काले कानूनों’’ के खिलाफ ही किसान जबरदस्त ठंड व कोरोना के प्रकोप के बीच आंदोलन करने को मजबूर हैं लेकिन सरकार का अहंकार कम नहीं हो रहा है।

बुजुर्ग गर्म पानी और जवान ठंडे पानी से नहा रहे

तामपान पांच डिग्री तक पहुंच जाने के बाद भी किसान सुबह ही नहाने को लेकर तैयार होने लगते हैं। बुजुर्गों के लिए गर्म पानी के देसी गीजर लगाए गए है जबकि जवान किसान अभी भी ठंडे पानी से ही नहाने को शान मान रहे हैं। इस तरह से सुबह ही किसानों का नहाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जबकि लिए ने पांच डिग्री के तापमान में केवल दोपहर को ही खुले में नहाने की सलाह दी है। पर किसानों में सुबह के समय ही नहा कर तैयार होने की होड़ लगती है जिससे वे जल्द से जल्द प्रदर्शन स्थल पर पहुंच सकें।

केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आरपार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 22वें दिन भी जारी है। प्रदर्शन स्थल पर अब हर दूसरी ट्रैक्टर ट्राली पर देसी गीजर लगे हैं। जिसमें लकड़ियों को जलाकर ठंडे पानी को गर्म किया जाता है। वहीं सर्दी के कारण रात भर अलाव जलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें