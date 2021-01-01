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कर्मियों ने काेर्ट की ली शरण:खजाना विभाग में साफ्टवेयर अपडेट न हाेने से सेक्शन ऑफिसर के लिए 1 भी फार्म नहीं हुआ अप्लाई

बहादुरगढ़2 घंटे पहले
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  • 21 याचिकाकर्ताओं काे मिली राहत, अब अगली सुनवाई 12 मार्च काे होगी

महानिदेशक हरियाणा खजाना एवं लेखा विभाग द्वारा प्रदेश के सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को सेक्शन ऑॅफिसर बनने का अवसर प्रदान करते हुए नोटिफिकेशन के जरिए इच्छुक पात्र कर्मचारियों से आवेदन मांगे थे। जो कि बार सरल पोर्टल के माध्यम से ये दिनांक एक फरवरी सांय 5 बजे तक अप्लाई किए जाने थे।

पर जो ऑनलाइन साफ्टवेयर सरकार ने तैयार कराया, उसमें तकनीकी खामिया छोड़ दी, जिसके कारण प्रदेश का कोई भी कर्मचारी अप्लाई नहीं कर सका। इस आवेदन के संदर्भ में संबंधित विभागों व वेबसाइटों पर भी कोई नोटिस इस संदर्भ में जारी नहीं किया। जिससे निरंतर भ्रमित रहे और साफ्टवेयर की कमी के कारण उनके आवेदन नहीं हो पाए।

आवेदकों ने अपनी मांग रखी कि तकनीकी दिक्कत को ठीक किया जाए। साफ्टवेयर तो अपडेट किया, लेकिन वह साफ्टवेयर भी वर्किंग नहीं हुआ। उसमें भी कई खामियां रही, हालांकि इस साफ्टवेयर में फैमिली आईडी डिटेल भी मांगी गई थी। लेकिन साफ्टवेयर की दिक्कतें दूर नही हुई। जिससे आवेदन नहीं हुआ। कर्मचारियों ने तिथि बढ़ाने के लिए भी गुजारिश की। लेकिन विभाग द्वारा आवेदन की तिथि नही बढ़ाई गई। अगली तिथि 12 मार्च लगाई है।

21 लाेगाें ने काेर्ट की ली शरण: सेक्शन आफिसर बनने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 फरवरी तक साफ्टवेयर को अपडेट करके विधिवत नहीं किया गया तो आवेदक आवेदन नहीं कर सका। प्रवीन सहित 20 लोगों ने हाईकोर्ट में अर्जेंट में केस किया। जहां राहत मिली व हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 21 दिन तिथि बढ़ाने के बारे में सलाह दी।

वर्ष 2014 से इंतजार में थे पात्र कर्मचारी: इससे पहले एसएएस पार्ट-1 की अंतिम परीक्षा वर्ष 2014 में आयोजित की गई थी। पात्र कर्मचारी वर्ष 2014 से अब तक इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। जो अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन विभाग ने एसएएस के आवेदन करने की तिथि एक फरवरी तक रखी थी।

साफ्टवेयर में दिक्कत के चलते डेट 22 फरवरी तक बढ़ा दी है, साफ्टवेयर अपडेट किया जा चुका है, कुछ कमियां है उन्हें दूर किया जा रहा है।

-रघुवीर गहलावत, प्रिंसीपल ट्रेजरी एंड अकाउंट, हरियाणा सरकार।

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