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बढ़ रहा प्रदूषण:आंखों में हो रही जलन, अस्पताल व सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की दी सलाह

बहादुरगढ़3 घंटे पहले
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प्रदूषण और धुंध के कारण शनिवार को भी बहादुरगढ़ के लोग बेहाल रहे। बहादुरगढ़ और आसपास के इलाकों में शनिवार को घनी धुंध छाने के कारण कुछ इलाकों में विजिबिलिटी में कमी देखने को मिली। वायुमंडल में प्रदूषकों के बढ़ने के कारण लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हुई। ऐसे में लोगों को मास्क पहनना जरूरी हो गया। वहीं, हालात को देखते हुए पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने नाहरा नाहरी रोड पर कुलासी के पास व अन्य सभी नाकों पर बिना मास्क लगाए लोगों के चालान काटे।

नगर परिषद ने भी शहर में घूम रहे चार लोगों के चालान काटते हुए लोगों को जागरूक किया। बहादुरगढ़ में शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के करीब ही रही। इसे गंभीर श्रेणी में दर्ज किया है। इसके चलते बहादुरगढ़ में प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन व सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शनिवार सुबह ऐसा ही नजारा देखने को मिला और दिन भर भारी धुंध और प्रदूषण छाई रही।

बता दें कि 0 और 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार वायु गुणवत्ता की गंभीर श्रेणी लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मौजूदा बीमारियों से गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इस कारण अस्पताल में अाने वाले मरीजों को अस्पताल में एंट्री से पहले मास्क पहनने पर जोर दिया जा रहा है।

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