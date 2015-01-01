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सुविधा:किसान आंदोलन ने लिया मेले का रूप, दुकानदार बेच रहे सामान

बहादुरगढ़4 घंटे पहले
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टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। बॉर्डर पर किसानों की मंडली जमी हुई है। पूरे प्रदर्श के दौरान अब मेले जैसा माहौल हो गया है। छोटे-छोटे दुकानदार अब आंदोलन के बीच जा कर सामान बेच रहे है। किसान इनसे खरीदारी भी कर रहे है। जगह-जगह कपड़े ,जूते, चश्मे और पर्स बेचने वाले खड़े है यहां अच्छी भीड़ भी लग रही है। बाईपास पर ट्रैक्टरों का लंबा जत्था लगा हुआ है।

अलग-अलग जत्थो में किसान बॉर्डर पहुंच रहे हैं। इनके साथ महिलाएं और बच्चे भी हैं। लगातार गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है। वहीं चारों ओर पंजाब जैसा नजारा है। बॉर्डर पर पिछले 22 दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे किसानों की दिन अब बेहद खास होने लगे है। शुरुआती दिनों में यहां ना तो किसानों के बैठने की व्यवस्था थी, न ही रहने की। रात के वक्त बेहद अंधेरे में डूबा रहने वाला बॉर्डर अब लाइटों से जगमग नजर आ रहा है। प्रदर्शन के शुरुआती दिनों में यहां न तो स्टेज था, न ही टेंट, लेकिन अब धीरे-धीरे सब कुछ दिखाई देता है।

बाईपास पर लगा जाम

बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को ठंड में ठंडे पानी से न नहाना पड़े इसके लिए अब यहां पर कई जगह वॉटर गीजर की व्यवस्था की गई है। साथ ही, कपड़े धोने में कोई असुविधा न हो इसके लिए वॉशिंग मशीनें लगा दी हैं। धरना स्थल के आसपास कई जगहों पर खालसा एड की तरफ से पानी बांटा जा रहा है।

किसानों की सेवा में हर कोई अपना योगदान दे रहा है। वहीं शहर का बाईपास मिनी पंजाब की तरह दिख रहा है। जगह-जगह घर जैसी दिखने वाली ट्रैक्टर-ट्रालियां खड़ी है और सड़कों पर ही लंगर चल रहे है। कोई कपड़े धो रहा है तो कोई नहा रहा है। किसानों की जिद है कि वे मांगें पूरी होने पर ही वापस जाएंगे। बाई पास पर पूरी तरह जाम है। लगभग 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है।

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