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हत्या:जसौर खेड़ी गांव में घर में सो रहे किसान की गोली मार की हत्या

बहादुरगढ़3 घंटे पहले
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पोस्टमार्टम की कार्रवाई करती पुलिस।
  • देर रात बाइक सवार दो बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

गांव जसौर खेड़ी में देर रात घर में सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या किन लोगों और किन कारणों से की अभी इसका पता नहीं चल सका है। अभी तक पुलिस जांच में सिर्फ इतना पता चला कि रात के समय बाइक सवार दो बदमाशों ने घर में सो रहे किसान के सिर में गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस जांच कर वास्तवितक कारणों का पता लगा रही है।

गांव जसौर खेड़ी निवासी 30 वर्षीय सोमबीर खेतीबाड़ी का काम करता था। शुक्रवार रात वह अपने घर में में सो रहा था। करीब 2.30 बजे बाइक पर दो बदमाश घर में आए और किसान के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्यों की नींद खुल गई। जब सभी सदस्य घर से बाहर आए तो उन्होंने बाइक पर दो आरोपियों को भागते हुए देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।

गांव में जिस किसी को इस घटना का पता वही मौके पर पहुंच गया। इस बीच आसौदा समेत कई थानों की पुलिस आ गई। आसौदा पुलिस ने घटनास्थल की जांच करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल जेल दिया। पुलिस ने रात में ही इलाके की नाकाबंदी की, लेकिन बदमाशों का कुछ पता नहीं चला। जांच अधिकारी वजीर सिंह ने बताया कि परिजनों के बयान पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। वारदात में कई पहलुओं पर जांच कर आरोपियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेंगे
आसौदा थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि किसान की हत्या किन लोगों ने की है, अभी उनकी पहचान नहीं हो सकी। परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। हत्या के पीछे कारणाें का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। इसके लिए टीम बना दी गई है।

किसान की किसी से नहीं थी कोई रंजिश : पुलिस के अनुसार गांव जसौर खेड़ी में किसान सोमबीर के घर शुक्रवार रात करीब 2 बजे बाइक पर दो युवक पहुंचे। उनमें से एक घर में घुस गया। वहां सो रहे सोमबीर के सिर में पिस्तौल सटाकर गोली मार दी। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर परिजन नींद से जा गए। किसान की गोली मारकर हत्या करने का शोर शराबा होते ही ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आसौदा थाना पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। परिजनों से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि सोमबीर की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। परिजनों के अनुसार ऐसे में सोमबीर की हत्या के पीछे कौन हो सकता है। इसकी क्या वजह है, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस के अनुसार शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

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