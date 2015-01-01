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बादली:दुल्हेड़ा में पर्यावरण बचाने के किसानों को किया जागरूक

बादली3 घंटे पहले
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किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीपक देशवाल ने दुल्हेंड़ा क्षेत्र में किसान जागरूकता अभियान की शुरुआत की। दीपक देशवाल ने जागरूकता अभियान के तहत किसानों को बताया कि पूरे क्षेत्र में धान की कटाई व कढ़ाई का काम जोरो पर है। वायु प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर पहुच चुका है। स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। किसान कांग्रेस नेता दीपक देशवाल ने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण आंखों में जलन, सास लेने में दिक्कत होने जैसी घातक बीमारियों ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को अपनी चपेट मे ले लिया है।

देशवाल ने किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि साल के सबसे खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुच चुका है। देशवाल ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि अपने खेत की धान की पराली को न जलाये। पराली को अच्छे दामो बेचकर पैसा कमाए। साथ कि साथ पर्यावरण की रक्षा करे। देशवाल ने कहा कि फसल कटाई के सीजन के दौरान प्रतिवर्ष किसानों द्वारा फसल अवशेष जलाने से वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। पराली खेतों में जलाने से भूमि की उर्जकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। देशवाल ने कहा कि पहले से ही काेराेना का संक्रमण 85 लाख के पार जा चुका है। माननीय कोर्ट ने भी 30 नवंबर तक पटाखों पर बेन लगा दिया है। देशवाल ने सभी किसानों से अपील की इस मुहिम में जुड़ कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए। इस मौके पर जयप्रकाश, हवासिंह, जगदीश, सूंदर, पाले, धर्म, जोमे मास्टर व अन्य गांव के किसान भी देशवाल के साथ रहें उन्होंने ने भी किसानों से पराली न जलाने का आह्वान किया।

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