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चक्का जाम:धरेड़ीजट्टां टोल प्लाजा पर किसानों ने किया चक्का जाम

बहादुरगढ़4 घंटे पहले
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नेशनल हाईवे पर स्थित धरेड़ीजट्टां टोल प्लाजा पर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान जत्थेबंदियों द्वारा चक्का जाम करके नारेबाजी की गई। इस मौके पंजाबी गायक पम्मी बाई, इस्त्री जागृति मंच, डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट पंजाब, लोग संघर्ष कमेटी पटियाला, केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा, आंगनबाड़ी यूनियन सीटू पटियाला, डीटीएफ, पंजाबी यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी जत्थेबंदी डीएसओ भी किसानों के समर्थन के लिए पहुंची।

ज्ञान सिंह रायपुर ब्लॉक प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता (सिद्धूपुर), सवरन सिंह धरेड़ीजटां, कुलदीप सिंह लंबरदार चोरा, गुरजंट सिंह नुरखेड़िया, बलविंदर सिंह दोनकलां, सतपाल सिंह महमदपुर, जगवंत सिंह फौजी, मनप्रीत सिंह सैफदीपुर, तरलोचन सिंह भठल, मुख्त्यार सिंह चमारहेड़ी, जगी बदेशा, तरलोचन सिंह राउमाजरा, यरमपाल सील, जगतार सिंह महमदपुर, एडवोकेट राजीव लोहटबदी, हाकम सिंह ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार बिल वापस नहीं लेती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।

लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना

किसानों के जाम के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस द्वारा आवाजाही को अलग-अलग रास्तों से निकाला गया, लेकिन फिर भी भारी संख्या में लोगों को जाम खुलने तक सड़क पर इंतजार करना पड़ा। महिलाएँं, बुजुर्ग और बच्चे खेतानों में से निकलकर अपनी रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। दोपहिया वाहन चालकों का कहना था कि उनको नहीं पता था कि छोटे वाहनों को भी रोका जाएगा।

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