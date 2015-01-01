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आगजनी की घटना:बामनौली में तैयार पीवीसी बाजार में लगी आग, 2 गाड़ियों ने आधे घंटे में पाया काबू

बहादुरगढ़3 घंटे पहले
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  • प्रशासन दिल्ली-मुंडका से अाई पीवीसी मार्केट काे बहादुरगढ़ से बाहर करने में नाकाम

शहर में दो स्थानों पर तैयार की गई पीवीसी मार्केट में करीब दस बार से अधिक कार्रवाई के दौरान पांच सौ दुकानों को तोड़ा जा चुका है। इसके बाद जाकर सेक्टर नौ के बाद छोटूराम काॅलोनी में तैयार काॅलोनी का बड़ा हिस्सा हटवाने के बाद अब बामनौली गांव के खेतों में इस बाजार को स्थापित कर दिया गया और जिला प्रशासन देखता रह गया।

इसकी जानकारी भी प्रशासन को गुरुवार को सुबह लगी जब वहां प्लास्टिक की छटाई के बाद उसमें आग लगाई को वहां रखे पीवीसी वेस्ट ने भी आग पकड़ ली। प्लास्टिक व रबर के जलने पर आग तेजी से फैलती गई। करीब एक घंटे तक बाजार के दुकानदारों ने खुद ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया जिससे प्रशासन को पता नहीं चल पाए पर आग को बढ़ते देख फायर ब्रिगेड को सूचना देना मजबूरी हो गया।

इसके बाद फायर ब्रिगेड के दो वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आधे घंटे में आग पर काबू पाया तो जाकर प्रशासन को पता चला कि शहर में नई पीवीसी मार्केट शहर के साथ लगते बामनौली में तैयार हो गई है। अब प्रशासन ने वहां से भी बाजार को हटाने की तैयारी को लेकर सोमवार को फैसला लेना है।

एक सप्ताह पहले ही छोटूराम काॅलोनी में 80 दुकानों को तोड़ा गया था
एक सप्ताह पहले ही छोटूराम नगर के पास बसी पीवीसी मार्केट में नगर परिषद की ओर से दस दिनों में दूसरी बार बड़ी कार्रवाई की है। वहां पर करीब 16 एकड़ में बनी 80 से ज्यादा दुकानों को तोड़ दिया गया। उसके बाद भी छोटूराम नगर में सैकड़ों की संख्या में यहां पर दुकानें बनी हुई हैं और कई टन प्लास्टिक का कबाड़ मौके पर पड़ा हुआ है। नगर परिषद के अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वे या तो यहां से अपनी दुकान व सामान उठा ले जाएं वरना जल्द ही पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। साथ ही सामान को जब्त किया जाएगा और दुकानों को तोड़ा जाएगा।

दो साल से अवैध दुकानों को हटाने में लगा प्रशासन
टीकरी बाॅर्डर के पास पीवीसी मार्केट थी। करीब दो साल चली कार्रवाई के बाद उसे कुछ माह पहले ही हटाया जा रहा है। अब छोटूराम नगर में काफी समय से पीवीसी मार्केट बनी हुई थी। ये पीवीसी मार्केट प्रदूषण का बड़ा कारण बन रही हैं। यहां पर प्लास्टिक के कबाड़ को साफ किया जाता है। कई बार इस में आग लगने की वजह से बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलता है। साथ ही कृषि योग्य जमीन को एक कबाड़ में तब्दील कर दिया गया था। इसी के लते यहां पर करीब एक माह पहले भी कार्रवाई की थी और उसके बाद 26 अक्टूबर को भी जेसीबी की मदद से यहां पर 100 से ज्यादा दुकानों को तोड़ा गया था। उसके तीन दिनों के बाद फिर से करीब 16 एकड़ में बनी 80 से ज्यादा दुकानों को तोड़ा दिया गया था। पीवीसी मार्केट में वीरवार को कार्रवाई करते हुए 80 से दुकानें तोड़ी गई थी।

अधिकारियाें से ली जाएगी रिपाेर्ट
इस मामले में अधिकारियों से रिपाेर्ट ली जाएगी व प्रदूषण फैलाने वाले इन बाजारों को हटाने के लिए उच्च अधिकारियों से आज्ञा लेने के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। हितेंद्र कुमार, एसडीएम बहादुगढ़

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