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भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति का धरना जारी:इच्छा मृत्यु की प्रार्थना कर चुके हैं सरकार ध्यान नहीं दे रही : दलाल

बहादुरगढ़42 मिनट पहले
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  • अधिग्रहित भूमि का 5 करोड़ प्रति एकड़ की मांग कर रही समिति

प्रदेश व केंद्र सरकार ने किसानों को भूमि अधिग्रहण के मामले में प्रति एकड़ पांच करोड़ रुपए नहीं दिया तो भारत भूमि बचाओं संघर्ष समिति का आंदोलन समाप्त नहीं होगा। यह दावा गांव निलौठी में पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठे किसानों को संबोधित करते हुए रमेश दलाल राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत भूमि बचाओं सर्घष समिति ने किया। रमेश दलाल ने कहा कि उन्होंने पैदल यात्रा व मोन व्रत भी किए, लेकिन सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया अब हजारों किसानों सहित जल समाधि लेंगे जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी।

रमेश दलाल ने यह भी कहा कि उनके समर्थक किसानों ने प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की भी प्रार्थना कर चुके हैं लेकिन केंद्र की सरकार ने इस ओर ध्यान नही दिया है। रमेश दलाल ने कहा कि दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हुए हैं उन किसान नेताओं ने कहा था कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापस नहीं करेंगे।

किसान अगर इस बात पर अडिग नहीं रहते और किसी बात पर समझौता कर लेते हैं तो यह किसानों की जीत नहीं होगी। रमेश दलाल ने दावा किया कि यदि सभी खापों के नेता दिल्ली की लड़ाई रमेश दलाल को लड़ने की कहेगें तो वे तभी घर वापसी करेगा जब तक तीनों कानून वापस न हो जाएंगे।

उन्होनें कहा कि तीनों काले कानून किसानों के हित में नहीं है उन्होंने किसानों से आग्रह किया गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाते हैं तो उनकी जीत निश्चित होगी हाल ही में अन्ना हजारे के बयान पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे का वह मान सम्मान करते हैं अन्ना हजारे दो दिन पहले कुछ और बोलते है और दो दिन बाद कुछ वे किसानों के मुद्दे से भटक गए।

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