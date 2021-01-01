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किसान आंदोलन:पानी की व्यवस्था के लिए खालसा एड ने लगाया ट्रीटेड वाटर प्लांट

बहादुरगढ़42 मिनट पहले
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टिकरी बॉर्डर से लेकर बाईपास पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के लिए पानी व सफाई की व्यवस्था बंद होने के बाद अब संगठनाें ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। खालसा एड ने किसानो को स्वच्छ पानी की व्यवस्था के लिए ट्रीटेड वाटर प्लांट लगा दिया है। जिससे उन्हें अब परेशानी नहीं होगी। वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार कुछ भी कर ले उनके हौसले कम नहीं होंगे। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।

हम अपनी सभी व्यवस्था खुद कर लेंगे। खालसा एड से सरदार गुरुचरण सिंह ने बताया कि किसानो के लिए खालसा एड लगातार काम कर रहा है। पानी को पीने से कोई बीमार न हो इसीलिए ट्रीटेड वाटर प्लांट लगा दिया गया है। गौरतलब है कि सिख परोपकारी संगठन खालसा एड किसान आंदोलन के चलते टिकरी बॉर्डर से लेकर पूरे बाईपास पर मोर्चा संभाले हुए है।

जहां एक तरफ किसानों के लिए जगह जगह लंगर चल रहे है तो उनकी खाने की जरूरते पूरी हो रही है। वहीं खालसा एड अन्य सभी तरह की सुविधाएं किसानो को देने में जुटा हुआ है। रोजाना लाखों रुपए का पानी और खाना बांटा जा रहा है। यही नहीं चाय, नाश्ता और चिकित्सा के साथ-साथ साथ कंबल और गद्दे भी बांटे जा रहे है। हर ट्राली पर फायर सिलेंडर भी दिया जा रहा है।

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