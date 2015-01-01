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किसान आंदोलन:बॉर्डर सील होने से बहादुरगढ़ के पंप पर लगी लाइनें, दिल्ली से 10 महंगी सीएनजी

बहादुरगढ़4 घंटे पहले
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बहादुरगढ़ के सीएनजी पंप पर वाहनों की लगी कतार।
  • किसान आंदोलन के चलते बॉर्डर पर चार सीएनजी पंप बंद पड़े
  • वाहन चालक रात को ही लाइन में लग कर बारी का कर रहे इंतजार

टिकरी बॉर्डर पर किसान तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बॉर्डर पर बने सीएनजी पंप पर वाहन चालक नहीं पहुंच पा रहे है। बॉर्डर पर सीएनजी पंप बंद होने का असर शहर नजर आ रहा है। गौरैया पेट्रोल पंप पर सीएनजी डलवाने के लिए लम्बी लाइन लग रही है। लोग मजबूरी में महंगी सीएनजी डलवा रहे है। वहीं रात को ही पंप पर लाइन लग जाती है।

पंप के कर्मी ने बताया कि सुबह 6 बजे पंप पर सीएनजी शुरू होती है और रात को 10 बजे तक से सुविधा जारी रहती है। हालात यह है कि अब सीएनजी लेने वाले रात को अपने वाहन में ही सो जाते है और रात 3 बजे ही यहां लाइन लग जाती है। वहीं वाहन चालकों की माने तो कई बार उनका नंबर आते आते सीएनजी खत्म हो जाती है। यहां घंटों इंतजार करना पड़ रहा है जो उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है।

दोगुनी हो गई खपत
टिकरी बॉर्डर पर 4 पंप बंद पड़े है ऐसे में शहर का एक मात्र सरकारी गौरैया पेट्रोल पंप पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सीएनजी मिलती है। यहां गैस की डायरेक्ट लाइन नहीं है। गैस की आपूर्ति सिलेंडरों से की जाती है। इसलिए प्रेशर भी कम रहता है। गौरैया पेट्रोल पंप के प्रबंधक दिनेश मलिक ने बताया कि जहां पहले करीब 1 हजार किलो गैस रोज बिकती थी अब रोजाना करीब 2 हजार किलो गैस लग रही है।

शहर में एकमात्र ही सीएनजी पंप
बहादुरगढ़ में गौरिया पर्यटन केंद्र का एकमात्र सीएनजी पंप है। हालांकि करीब चार किलोमीटर दूर दिल्ली के टिकरी बार्डर गैस सस्ती है। हरियाणा में टैक्स ज्यादा होने की वजह से सीएनजी दिल्ली से ज्यादा महंगी है। गुरुवार को भी गौरैया पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने के लिए वाहनों की लंबी कतारें लगी रही, वहीं ऑटो चालक भी परेशान दिखे। गौरैया पेट्रोल पंप पर सीएनजी 53 रुपए 40 पैसे किलो है, जबकि दिल्ली में गैस 10 रुपए सस्ती है। सीएनजी डलवाने आए ऑटो चालक सतबीर ने बताया कि बॉर्डर नहीं खुला तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। यहां दिल्ली के मुकाबले सीएनजी महंगी है। रोजाना यहां से सीएनजी डलवाई तो ऑटो ही बेचना पड़ेगा। क्योंकि खर्चा ज्यादा आ रहा है। वहीं सवारियां भी नहीं है।

वाहन चालक हो रहे परेशान
कार में सीएनजी भरवाने के लिए आए संदीप ने बताया कि वे सीएनजी भरवाने के लिए टिकरी बॉर्डर जाते है। अब पेट्रोल से गाड़ी चलानी पड़ रही है, जो काफी मंहगा पड़ रहा है। ऑटो चालक मुकेश ने बताया कि गैस न मिलने से ऑटो खड़ा रखना पड़ा रहा है। इससे काफी दिक्कत बढ़ गई है। अब मजबूरी में महंगी सीएनजी भरवानी पड़ रही है।

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