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वेदर अपडेट:न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस अगले दो दिन और गिरने के आसार

बहादुरगढ़14 घंटे पहले
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पिछले दिनों पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में होने से शुक्रवार को सुबह शहर में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया। जोकि अक्तूबर से अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर पर रहा और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले दो दिन में भी तापमान में गिरावट लगातार जारी रहेगी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी अगर सही साबित हुई तो बहादुरगढ़ में आने वाले दिनों में ठंडक और बढ़ेगी। बहादुरगढ़ व दिल्ली में पिछले दिनों बारिश के कारण भी तापमान में गिरावट की उम्मीद जताई जा रही थी जिसका असर अब दिखाई देने लगा है।

ठंडी हवाएं चलने की संभावना

दिल्ली में नवंबर से ही रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने लगी है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि आगे के महीनों में यहां सर्दी और सता सकती है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम विज्ञान विभाग ने मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं के चलने की घोषणा कर दी है।

जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम है और लगातार दो दिनों से यहां तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जा रहा है। शुक्रवार को इस सीजन का सबसे कम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले दो दिन तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी।

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