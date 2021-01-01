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प्रशासन की व्यवस्था फेल:नप ने बॉर्डर से हटाए मोबाइल टॉयलेट, किसानों ने टिन के शेड मोड़ खुद बनाए

बहादुरगढ़एक घंटा पहले
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  • किसानों को पानी व भोजन भी साथ लेकर आने का किया आह्वान
  • सेक्टर-9 पर भंडारों की संख्या बढ़ी व किसानों ने टैंकरों से पहुंचाया पानी

टिकरी बॉर्डर पर बिजली-पानी सप्लाई बंद करने के बाद मोबाइल शौचालय वापस उठा लेने के साथ-साथ 250 सफाई कर्मचारी हटाए जाने के बाद पहले दिन किसानों के लिए परेशानी वाला निकला। सबसे अधिक परेशानी महिला व बुजुर्ग किसानों को उठानी पड़ी जिन्हें शौचालय के लिए दूर मुंगेशपुर ड्रेन तक जाने में परेशानी हो रही है। इस परेशानी से बचने के लिए किसानों ने टीन की चादरों को मोड़ कर इस तरह से शौचालय तैयार किया है कि देर सवेर किसी महिला व बुजुर्ग को शौचादि के लिए जाना हो तो वे वह जा सकता है।

वहीं जवानों को रविवार सुबह मुंगेशपुर ड्रेन के किनारे-किनारे पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके साथ पीने के पानी की खालसा एड ने व्यवस्था करनी शुरू की है पर पंडाल के आसपास के क्षेत्र में पेयजल को लेकर किसानों के सामने बूंद-बूंद शुद्ध पानी को लेकर संकट पैदा हो गया है। जमीनी पानी खारा व कैमिकल वाला होने के कारण लोगों को परेशान का सामना करना पड़ रहा है।

शाैचालय बनाकर पानी की टंकी काे रखा

किसानों ने मोबाइल शौचालयों के हटा लेने के बाद बाजार से लोहे की चादर खरीदकर उसके शौचालयों के रूप में मोड़कर इस तरह से तैयार किया कि एक व्यक्ति उसमें बैठकर नहा भा सकता है। इसके साथ ही पानी की टंकियों को रखा जा रहा है जिससे लोगों को पानी के दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़े।

शहर में टैंकर से पानी सप्लाई करने वाले के साथ-साथ आसपास के गांवों से भी रविवार को करीब 20 टैंकर पानी की सप्लाई यहां की गई। बस अड्डे पर जहां रोडवेज डिपो की मोटर से पानी की सप्लाई हो रही थी वहां पर किसानों ने खराब हो गई मोटर को ठीक करवा कर किसी तरह से पानी की व्यवस्था की है पर बीच-बीच में बिजली व्यवस्था ठप होने से पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। इससे बस अड्डे में बैठे हजारों किसानों के सामने पेयजल का संकट पैदा हो गया है।

नप ने 250 सफाई कर्मियाें काे वापस बुलाया

टिकरी बॉर्डर पर किसानों की सेवा में लगाए 250 सफाई कर्मचारियों को वापस नगर परिषद में बुला लेने के बाद यहां पर निकलने वाला करीब 10 टन कूड़े के निपटान को लेकर किसानों के सामने संकट पैदा हो गया है। इसका हल किसानों ने रविवार को निकाला जब किसानों ने इन कूड़े के ढेरों में आग लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। सुबह टिकरी बाॅर्डर पर एमआई के पास छात्र किसान शक्ति का लंगर लगाया तो झूठी थर्माकोल की प्लेट बिखर जाने से लोगों को हो रही परेशानी के चलते किसानों ने उन प्लेटों में आग लगा दी।

किसानों ने ट्रॉलियों के नीचे सड़क की सफाई की और कचरे को खुद ही जलाया

किसानों की सेवा में लगे 250 सफाई कर्मचारियों को वापस बुलाने के बाद दो दिनों से एकत्र कूड़े को हटाने के लिए किसानों ने रविवार को अभियान चलाया व अपनी अपनी ट्रालियों के नीचे से कूड़े को हटाया। किसानों ने कहा कि अभी तक कूड़ा साफ करने व कूड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मचारी पहुंच रहे थे। पर अब दो दिनों से वह नहीं आग रहे इस कारण किसानों को अब सफाई व्यवस्था खुद ही संभालनी पड़ी है। सुबह से ही किसानों ने अपनी ट्रालियों के आसपास से कूड़े को हटा दिया।

​​​​​​​गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने किसानों के पंडालों में दी जा रही सभी तरह की सुविधाएं बंद कर दी है। यहां आंदोलन का शनिवार को 67वां दिन था। प्रशासन ने 100 से अधिक टैंकरों की पेयजल सप्लाई रोकने के साथ साथ पंडालों के पास से करीब 100 सार्वजनिक शौचालय हटवा दिए है व 250 सफाई कर्मचारियों की सेवा भी बंद कर दी। बिजली निगम ने अवैध रूप से चल रही बिजली सप्लाई बंद कर दी। लोगो को शौचालय आदि के लिए मुंगेशपुर ड्रेन के साथ व सेक्टर-9 के पार्कों में व्यवस्था बनानी पड़ रही है, जिससे वहां सुबह गंदगी का माहौल है।

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