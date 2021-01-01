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उद्धघाटन:नए बस स्टैंड का अभी नहीं हुआ उद्धघाटन, किसानों ने खुद पिंड कैलिफ़ोर्निया रखा नाम

बहादुरगढ़एक घंटा पहले
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टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं फिर से आंदोलन में शामिल होने वाले किसानों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। ऐसे में बाईपास पर नए बस स्टैंड का उद्घाटन सरकार नहीं बल्कि किसानों ने कर दिया है। नवनिर्मित बस स्टैंड में इस समय हजारों किसान डेरा जमाए हुए है और सैकड़ाें ट्रालियां यहां खड़ी है।

वहीं नए बस स्टैंड का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है किसानों ने इस का नामकरण भी कर दिया है। किसानों ने नए बस स्टैंड पर पिंड कैलिफोर्निया लिखा हुआ बड़ा बोर्ड लगाया है और जत्थों में इसी नाम से बस स्टैंड को पहचाना जा रहा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने ही यहां पहचान के लिए सड़कों को नाम दिया है और बस स्टैंड पर ये बोर्ड लगाया है।

किसानों ने नए बस स्टैंड पर घर जैसे माहौल बना रखा है। बस स्टैंड का निर्माण अंतिम चरण में ऐसे में यहां कुछ श्रमिक काम भी कर रहे है। यहां पानी की व्यवस्था है। ऐसे में किसान यही खाना बना रहे है और यही कपड़े भी धो रहे है। नए बस स्टैंड का नजारा किसी मेले से कम नहीं है।
लगाई ड्यूटी
किसानों का कहना है कि सभी की ड्यूटी लगाई गई है। बारी-बारी से किसान पहुंचकर धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के पास सब्जियों, फलों व अन्य खाद्य सामग्री भी भरपूर हैं। सामान से भरी ट्रालियां भी जगह जगह खड़ी है। वहीं आसपास के किसानों ने अलग-अलग जगह सामग्री से भरे अपने वाहन खड़े कर किसानों की मदद कर रहे हैं।

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